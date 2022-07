Cisterna Estate: gli eventi di luglio e agosto

Orario non disponibile

Anche l’Amministrazione Comunale di Cisterna propone per le serate estive un ricco calendario di eventi della rassegna Cisterna Estate che culminerà, come è ormai tradizione, con la Festa di San Rocco che porta nel Comune pontino sempre grandi nomi della musica italiana.

Oltre 40 le associazioni locali che parteciperanno attivamente proponendo al pubblico concerti di vari generi musicali, spettacoli teatrali, attività per bambini e ragazzi, presentazioni di libri, performance di danza, folclore, e tanto altro ancora.

Novità di quest’anno le due location principali delle varie iniziative, mentre rimane invariata la disponibilità della corte di Palazzo Caetani, il palco dei grandi eventi musicali sarà spostato da piazza XIX marzo al parcheggio di via Carducci di fronte il palazzo Comunale. Questo permetterà una maggiore distanza tra gli spettatori, una migliore acustica e la possibilità di organizzare eventi in contemporanea anche in piazza XIX marzo senza che musica e frastuono si accavallino.

Tra le prime indiscrezioni sulla tanto attesa Festa di San Rocco, patrono della città, c’è il nome dei protagonisti del concerto finale ovvero la storica band dei Tiromancino che canterà i propri successi nella serata del 16 agosto.

Il programma degli eventi di luglio

Lunedì 25 luglio

ORE 17:00 - Parcheggio via Carducci

"Giochiamo insieme" attività per bambini con momenti di allegria, sorrisi e giochi

a cura di Mondo Disabili Future ODV

ORE 21:30 - Parcheggio via Carducci

"Blue sky a bove thè dreamers" Spettacolo di musica Jazz e di teatro

a cura dell'Associazione Culturale Hangar

martedì 26 luglio

ORE 21:30 - Parcheggio via Carducci

"La sporca cinquina"

Concerto a cura di Gianluca Rossi

Mercoledì 27 luglio

ORE 21:30 - Parcheggio via Carducci

"Ricordalo con una canzone" Excursus musicale della canzone italiana dagli anni 60 ad oggi

a cura del Coro Polifonico POP COR di Paola Marcotulli

giovedì 28 luglio

ORE 21:30 - Parcheggio via Carducci

"PANDEMIX"

Spettacolo di danza



venerdì 29 luglio

ORE 19:00 - Corte Palazzo Caetani

Presentazione del Libro "Ben detto" di Alexa Pantanella

a cura dell'associazione culturale DFG Lab

ORE 21:30 - Parcheggio via Carducci

"Showgirls"

Spettacolo di danza a cura della BODY LAB ASD di Simone Arru

Sabato 30 luglio

ORE 18:30 - Corte Palazzo Caetani

Presentazione del Libro "La scorta di Enrico. Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo" di Luca Telese

a cura di Mondadori Bookstore

ORE 21:30 - Parcheggio via Carducci

"Bacco & Tabacco + Zephyro Live"

Spettacolo di musica a cura di Simone Tagliaferro

Domenica 31 luglio

ORE 21:30 - Parcheggio via Carducci

"Ciao Mattia Torre"

Spettacolo Teatrale a cura dell'Associazione Culturale Palco 19

Martedì 16 agosto

ore 21:30 area concerti parcheggio via Carducci (fronte Palazzo Comunale)

Tiromancino Best of Tour 2022