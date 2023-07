Tutto pronto per la IX edizione del Cisterna Film Festival

Tra gli eventi estivi più attesi della programmazione di Cisterna c’è la IX edizione del Cisterna Film Festival, concorso internazionale del Cortometraggio che si terrà dal 21 al 23 luglio presso Palazzo Caetani, organizzato dall’Associazione Mobilitazioni Artistiche.

Un grande successo anche per questa edizione, che vede la direzione artistica di Cristian Scardigno che così la presenta: “18 cortometraggi provenienti da 13 Paesi, con 5 opere a rappresentare l’Italia e nazioni che si affacciano da noi per la prima volta, come Filippine e Ucraina. Tre registi tornano a Cisterna per la seconda volta (Carlos Segundo, Ramazan Kilic e Giulia Grandinetti) e terza partecipazione per Ali Asgari, vincitore nel 2017. Saranno tre le anteprime nazionali, un corto italiano in anteprima mondiale e tanti i cortometraggi provenienti dai festival più importanti come Venezia, Berlino, Locarno, Clermont-Ferrand. Una qualità media altissima, che ci ha costretti a tenere fuori tante altre opere meritevoli.”

Le opere in concorso si contenderanno il Gran Premio della Giuria e Miglior Regia, che quest’anno sarà assegnato da giurati di grande competenza: Karin Proia, attrice e regista; Raffaele Buranelli, attore e regista; Christian Angeli, regista e docente di “Tecniche di documentazione visiva” alla RUFA di Roma; Chiara Guida, giornalista e critica cinematografica; Matteo Di Simone, sound designer e fonico di mix.

Sarà assegnato anche il Premio Mobilitazioni Artistiche al Miglior interprete e il Premio del Pubblico espresso dalle votazioni del pubblico presente in sala nelle tre giornate di concorso.

Diversi gli ospiti presenti nei tre giorni di festival tra questi Giovanni Anzaldo, che sabato 22 luglio alle 19 presenterà il suo ultimo romanzo “Raudo e i cuori nel caffè”, edito da Solferino, e Karin Proia, già membro della Giuria, che domenica 23 luglio alle ore 18 terrà un workshop per allievi attori (info: mobilitazioniartistiche@gmail.com).

Durante il Festival Internazionale del Cortometraggio sarà anche possibile visitare dalle ore 18:30 alle 21.30, la mostra fotografica di Vanessa Pistilli (presso la Galleria Mimosa).

L’appuntamento

È dunque dal 21 al 23 luglio presso Palazzo Caetani, in Piazza XIX Marzo a Cisterna di Latina. L'ingresso è gratuito.

I film in concorso, in ordine alfabetico:

– About me (Olanda) di Ali Asgari

– Applause (Portogallo) di Guilherme Daniel

– Big Bang (Francia-Brasile) di Carlos Segundo

– Buon Natale (Italia) di Viren Beltramo

– Busan, 1999 (Corea del Sud) di Thomas Percy Kim

– Datsun (Nuova Zelanda) di Mark Albiston

– The Devil (Polonia) di Jan Bujnowski

– Di ogni bene (Italia) di Pablo Solari

– Domar (Francia) di Alcibiade Cohen

– Golden Bells (Filippine) di Kurt Steven Yu Soberano

– My Girl Friend (Egitto) di Kawthar Younis

– Not tomorrow (Grecia) di Amerissa Basta

– Périphérie (Francia) di Thibault Bru

– Sir (Italia) di Maurizio Ravallese

– Super Jesus (Italia) di Vito Palumbo

– Things unheard of (Turchia) di Ramazan Kiliç

– Till I pass out (Ucraina) di Kateryna Eugenievna Holovko

– Tria (Italia) di Giulia Grandinetti