Cisterna Film Festival: ecco la 10° edizione

Decima edizione per il Cisterna Film Festival che dal 19 al 21 luglio porterà cortometraggi realizzati in tutto il mondo nel comune pontino.

Come sempre proiezioni, incontri, arte, per promuovere tutti quegli autori indipendenti che sebbene di talento non trovano spazio nella distribuzione commerciale sia in Italia che all’estero.

Parallelamente al festival si potrà visitare, nella consueta sede di Palazzo Caetani, anche “Turkana's resilience”, la mostra fotografica di Maurizio Di Pietro, autore anche dello scatto utilizzato come manifesto di questa decima edizione.

La manifestazione, organizzata da Mobilitazioni Artistiche, ha sempre vantato una gran presenza di pubblico e ha avuto il privilegio di godere della partecipazione, in qualità di ospiti e/o membri di giuria, di numerosi esponenti del panorama televisivo, teatrale e cinematografico italiano.

Nel corso degli anni, inoltre, sono stati diversi i corti in concorso al festival che hanno ricevuto prestigiosi premi a carattere internazionale come l'Oscar come Miglior Cortometraggio o la Palma d'Oro al Festival di Cannes.

In concorso quest’anno ben 19 corti, provenienti da 11 Paesi diversi, di cui 5 rappresentanti dall'Italia e 2 Première nazionali.

Quattro i membri della Giuria di qualità che assegneranno il Premio al Miglior Film e il Gran Premio al Miglior Regista: Giuseppe Bonsignore - Fondatore e direttore di Cinematik.it. Giornalista presente ai maggiori festival cinematografici italiani; Marzia Colomba - Hair Stylist candidata ai David di Donatello per “Il Primo Re”. Ha lavorato,

tra gli altri, con i registi Paolo Virzì e Gabriele Muccino; Franca De Angelis - Sceneggiatrice e drammaturga, docente di Scrittura Creativa alla Rome

University of Fine Arts e Accademia di Belle Arti di Carrara, con numerosi lavori per cinema e tv. Vanta un cortometraggio vincitore del David di Donatello e candidato agli Oscar; Roberto Manni - Produttore cinematografico e Organizzatore Generale. Ha lavorato con registi come Marco Bellocchio, Ferzan Ozpetek, Luca Guadagnino e Gianni Amelio. Ha ricevuto una candidatura ai Premi Goya.

Spazio sarà dato anche agli spettatori presenti in platea che esprimeranno il proprio gradimento e attribuiranno il Premio del Pubblico al Miglior Film e allo staff del Festival che voterà il miglior interprete, vincitore del Premio Mobilitazioni Artistiche.

L’appuntamento

È dunque dal 19 al 21 luglio, alle ore 21:30, nella corte di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina. L’ingresso è gratuito.