La città di Palomar: la personale di Fulvio Bucelli alla ludoteca Sergio Ban

Nuovo appuntamento alla Ludoteca Sergio Ban presso il Parco Vasco da Gama che ogni settimana ospita una mostra diversa organizzata da MAD Museo d'Arte Diffusa e l'Associazione Sergio Ban. Inaugurata il 6 settembre e aperta al pubblico fino a domenica 11 ci sarà la personale dell’artista romano Fulvio Bucelli: “La città di Palomar. Tra segno e movimento”.

La mostra, a cura di Fabio D’Achille, nasce per promuovere il cortometraggio di animazione “Palomar va in città” di Fantasmagorie Studio, in esposizione una selezione di disegni di Bucelli, per la realizzazione in immagine del bellissimo soggetto di Paolo Carbone.

Attraverso segni violenti tracciati ora con la grafite, ora con la gomma da cancellare, Bucelli costruisce il movimento dell’animazione e a ogni nuovo intervento sul foglio, l’opera viene immortalata, così fotogramma dopo fotogramma.

“Ogni movimento lascia una traccia, un alone – come afferma Letizia Tavani autrice del testo critico legato alla mostra – la figura viene decostruita e costruita nuovamente, mantenendo nell’immagine i suoi connotati. Senza perdersi o perderla, immane in sé stessa sempre chiaramente riconoscibile. In questo contesto, le irregolarità dei tagli, le sbavature, la grafite talvolta impastata per i continui ritorni sullo stesso cartoncino, le figure ormai solo accennate, lo sporco sulla carta, ci donano uno spaccato del potente e rigoroso operato dietro alla produzione del corto stesso. Ogni cartoncino è, pertanto, un punto di arrivo, costruito da continui ritorni, abbandoni progressivi. Ogni tratto è un “già”, un “dopo”, un “allora”, materiato sul foglio attraverso il lavoro dell’artista, la sua mano, i suoi segni. Il suo tempo. L’impatto è profondamente, nativamente lirico”.

L’appuntamento

È presso la ludoteca Sergio Ban dal 6 all’11 settembre dalle 18 alle 22.