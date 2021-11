La città è un insieme di colori: in mostra le opere di Bolognesi, Cristofalo e Nun

Continua a crescere l’onda d’arte contemporanea che ha invaso di stili e colori differenti il centro cittadino. Fabio D'Achille e l'Associazione Culturale MAD con il progetto #madisolaculturale, che ha già all’attivo oltre 10 spazi espositivi in locali, attività commerciali e luoghi di ritrovo, conquista un nuovo punto dove esporre le creazioni di artisti locali e non solo: la sede dell'ex comitato elettorale di Damiano Coletta per due mesi accoglierà una collettiva di tre artisti, Giuseppe Bolognesi, Patrizia Cristofalo e Cruciano Nasca.

Dal 13 novembre al 31 dicembre, tutti i giorni dalle 17 alle 19.30 o su appuntamento chiamando il numero 3933242424, nello spazio di via Cattaneo si potrà visitare la mostra “La città è un insieme di colori”.

Tre personalità molto diverse, tre universi artistici che si esprimono tramite linee, tratti e stili molto lontani tra loro ma accomunati dall’uso del colore: vivido, espressivo, corposo.