Città Siderali: la personale di Alberto Manzetti alla Benacquista Assicurazioni

Nuovo appuntamento con l’arte contemporanea presso gli uffici della Benacquista Assicurazioni all’interno della rassegna Benacquista Art Collection ideata da Massimiliano Benacquista e Fabio D’Achille: il progetto è nato con un calendario artistico che ogni mese ospita un artista diverso e si è evoluto in una serie di esposizioni presso gli uffici della filiale di via del Lido.

Protagonista della mostra di luglio il professor Alberto Manzetti con la mostra Le Città Siderali, a cura di Fabio D’Achille.

In esposizione ci saranno dieci tele di medio formato, alcune opere su tavola e delle opere in terracotta realizzate recentemente, segno della continua ricerca e sperimentazione del Maestro.

La pittura del prof. Manzetti ricca di colori è caratterizzata, come afferma la storica dell’arte Lauretana Sciscione, da “una serie di griglie geometriche, di edifici fortemente cromatizzati, di blocchi di cristallo in uno spazio bidimensionale, freddo e concluso. La natura, espressa per simboli geometrici, è rarefatta, essenziale”.

Il maestro scruta, con sguardo curioso e attento, il mondo e lo traduce in colore e poesia, in un atteggiamento tra l’ironico e disincantato che non dimentica mai di sottolineare quanto di bello si nasconde tra le righe.

Alberto Manzetti nasce in provincia di Campobasso nel 1934. Si diploma al liceo artistico di Via di Ripetta a Roma. È docente di Disegno e Storia dell'Arte nei licei di Stato. Negli anni Sessanta collabora attivamente con il "Movimento Romano di Figurazione e Astrazione Concettuale". Nel 1970 si aggiudica a Milano il "Premio di Pittura Neo Espressionista" e sempre nello stesso anno il "Premio Lombardia". Nel 1993 vince il primo premio al "Ridotto" della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e nel 2006 a Palazzo Grassi a Venezia ottiene il terzo premio sul tema "Una città da salvare". Premiato più volte, ha al suo attivo oltre cinquanta mostre personali. Vive e lavora a Latina.

L’appuntamento

È dunque presso gli uffici della Bencquista Assicurazioni fino al 29 luglio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30.