Roccagorga celebra la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Prosegue il progetto “Milite Ignoto Cittadino d’Italia” partito in occasione del centenario della cerimonia che il 4 novembre del 1921 consacrò le spoglie di un soldato italiano non indentificato nel sacello dell’Altare della Patria, a beneficio di quanti non videro tornare a casa i propri cari dispersi in guerra e non poterono mai avere il sollievo di poter portare un fiore sulla loro tomba.

Proprio nell’ambito di questo progetto che ha visto aderire moltissimi comuni italiani, tra i quali anche gran parte di quelli della provincia di Latina, anche il Comune di Roccagorga ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto e celebrerà questa onorificenza con una giornata di riflessione, cultura e convivialità dal titolo Per Sapere e Capire.

Nello splendido palazzo baronale Doria-Pamphilj, che oggi ospita l’Etnomuseo dei Monti Lepini e la Biblioteca comunale, domenica 17 luglio alle ore 18.00 si ricorderanno le vicende delle due Guerre, in particolare della prima con un recital del libro Mia Indimenticabile Consorte… Dall’epistolario di un Soldato di Bassiano - La Grande Guerra dei Bassianesi.

L’autore, l’ammiraglio Massimo Porcelli, partendo dalle lettere che suo nonno Antonio inviava dal fronte alla moglie che lo aspettava a Bassiano, racconta la vicenda di una famiglia, che poi è quella di una intera comunità di un paesino dei Monti Lepini e di tante altre comunità, che si fa Storia.

Grazie a un lungo e accurato lavoro di ricerca in archivi pubblici e privati ha raccontato la tragica fine di tanti giovani che hanno perso la vita in guerra e le difficili condizioni di vita di donne, bambini e anziani che rimanevano a casa fronteggiando la miseria, la paura e la solitudine.

Durante l'incontro verranno recitati di alcuni brani del libro da Pier Giulio Cantarano, architetto, ricercatore, scrittore, regista-attore e da Lucia Fusco, autrice di saggi e romanzi.

Al dibattito, accanto all’autore, saranno presenti Antonio Scarsella, scrittore e portavoce di Ulisse.Net, Domenico Guidi, Sindaco di Bassiano, Vincenzo Piccaro, coordinatore di Novecento e Eros Ciotti, presidente di Metropoli’s.

Le celebrazioni si concluderanno con un buffet ricco di tipicità locali.