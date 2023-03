Civico 33 in scena all’Ateneo delle Arti

Farà tappa all’Ateneo delle Arti all’interno della stagione di musica danza e recitazione: Civico 33, uno spettacolo che sta riempiendo importanti teatri d’Italia e riscuotendo un grande successo di critica e pubblico.

In scena due artiste poliedriche pluripremiate attrici di teatro e conosciute dal grande pubblico per aver preso parte a diverse fiction come Carabinieri, Maresciallo Rocca, Medico in Famiglia: ovvero Emanuela Panatta e Alessandra Fallucchi. Lo spettacolo è tratto dal libro di Emanuela Panatta mentre l’adattamento teatrale e la regia sono di Alessandra Fallucchi.

Al Civico 33 vivono donne particolari: l'arrabbiata, l'idealista, la crocerossina, l'alternativa, la precaria, l'innamorata, la golosa e l'arrivista. Tutte hanno in comune la stessa necessità: essere ascoltate, amate, comprese, salvate. I loro monologhi interiori si alternano sul palco raccontando l’universo femminile in chiave tragicomica.

L’appuntamento

È per domenica 5 marzo alle 18.30 presso l’Ateneo delle Arti, i biglietti sono disponibili online e in sede. Per informazioni sono a disposizioni i numeri 0773 1751162 e 393.9465282 e l’indirizzo email direzione@ateneodellearti.it