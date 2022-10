Al Sottoscala 9 arriva la Clarinight

Arriva al Sottoscala 9 un nuovo appuntamento targato Carta Bianca, il collettivo di giovani musicisti di Latina che promuove artisti e band della città attraverso eventi e progetti di condivisione artistica, tra questi anche la creazione un database di musicisti pontini.

In programma per domenica 23 ottobre il concerto Clarinight interamente dedicato al clarinetto, uno strumento considerato erroneamente solo orchestrale o jazzistico ma che in realtà può adattarsi ai generi e stili più diversi arricchendone il tessuto musicale.

Ad esibirsi tre formazioni: Elma Quartet, Ciaramella Di Loreto Duo e il Lindeza Trio.

L’Elma Quartet è formato da Mattia Trani, Manuele Cassandra, Erasmo Testa al clarinetto e da Lucia Nardacci al clarinetto basso e proporrà al pubblico:

Arrivo della Regina di Saba. Haendel

Finale dal Quartetto n° 2 op. 18. L. van Beethoven, (arr. M. King)

Il volo del calabrone. Nikolaij Rimskij-Korsakov

Scherzo dal Sogno d'una notte di mezza estate. Mendelssohn

Morricone Quartet medley dei più iconici temi dei film di Morricone

Il Postino musiche di L. Bacalov, tratte dal film di Michael Radford

A seguire salirà sul palco del Sottoscala 9 il duo Ciaramella Di Loreto, che riprendono le musiche di Morricone:

A Mozart Reincarnated (La leggenda del pianista sull'oceano, Tornatore, 1998)

The Crisis (La leggenda del pianista sull'oceano)

La Califfa (omonimo, Bevilacqua, 1970)

C'era una volta il West (omonimo film, Leone, 1968)

Giù la Testa (omonimo film, Leone, 1971)

Gabriel'S Oboe (Mission, Joffé, 1986)

Nuovo Cinema Paradiso (omonimo, Tornatore, 1988)

A chiudere la serata ci sarà il Lindeza Trio (formato da Irene Tempestini, voce e chitarra; Luca Bernoni, batteria e percussioni; Leonardo Grossi, clarinetto) da sempre appassionato di musica tradizionale brasiliana, tra cui samba e bossa nova. Proporranno al pubblico:

Blue Bossa, Joe Henderson

Girl of Ipa, Antonio Carlos Jobim

Smooth operator, Sade

Corcovado, Caterina Valente

Só danço samba, João Donato

L’appuntamento

È dunque per la serata di domenica 23 ottobre al Sottoscala 9.