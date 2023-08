A Terracina Andrea Cionci presenta "Codice Ratzinger"

“Codice Ratzinger” edito da ByoBlu pubblicato nel maggio 2022, è un bestseller italiano secondo le classifiche di Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Mondadori e Rizzoli.



Il 14 luglio 2023 l’autore di “Codice Ratzinger” Andrea Cionci è stato insignito del Premio Internazionale Cartagine 2023 con una cerimonia svoltasi in Campidoglio, nella prestigiosa Sala della Protomoteca.



Il libro riassume l’inchiesta condotta dal giornalista Andrea Cionci, basata sul Diritto Canonico, le dichiarazioni di papa Benedetto XVI e comprovata da numerosi pareri di insigni studiosi italiani e stranieri. L’indagine, durata due anni e mezzo, ricca di oltre 500 articoli, svela la verità sulla "sede totalmente impedita" e illustra il raffinatissimo sistema comunicativo usato da Sua Santità Benedetto XVI, esiliato nel recinto di Pietro, scoperto dall’Autore: il codice Ratzinger mutuato dal modus comunicandi di Gesù con i Suoi accusatori.

Andrea Cionci è storico dell'arte, giornalista e scrittore, si occupa di storia, archeologia e religione per alcune delle più importanti testate italiane come La Stampa, Quotidiano nazionale e Libero.



La presentazione fa parte di un ciclo di 48 conferenze organizzate, da settembre 2022, in tutta Italia in modo spontaneo dai lettori.

L'appuntamento

È per domenica 6 agosto alle ore 16.00 presso La Scuderia a Terracina. L'ingresso è a offerta libera ma è consigliata la prenotazione inviando un messaggio sms o Whatsapp al numero 320 0818495