Codice ratzinger: la presentazione a Latina

Domenica 21 aprile alle ore 15.00 presso il MUG – Museo Giannini di Latina si terrà la presentazione del libro “Codice Ratzinger” edito da ByoBlu, un bestseller italiano secondo le classifiche di Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Mondadori e Rizzoli, scritto da Andrea Cionci.

Il libro riassume l’inchiesta condotta dal giornalista Andrea Cionci, basata sul Diritto Canonico, sulle dichiarazioni di papa Benedetto XVI e comprovata da pareri di insigni studiosi italiani e stranieri.

L’indagine, durata due anni e mezzo, ricca di oltre 950 articoli e di 700 podcast svela la verità sulla "sede totalmente impedita" di papa Benedetto XVI e illustra il raffinatissimo sistema comunicativo usato da Sua Santità, esiliato nel recinto di Pietro, scoperto dall’autore: il codice Ratzinger, ovvero l’uso della “restrizione mentale larga”, concetto tratto dalla teologia morale.



La presentazione fa parte di un ciclo di 118 conferenze organizzate, da settembre 2022, in tutta Italia in modo spontaneo dai lettori.

Cenni biografici: Andrea Cionci, storico dell'arte, giornalista e scrittore, si occupa di storia, archeologia e religione per alcune delle più importanti testate italiane come La Stampa, Quotidiano nazionale e Libero. Cultore di opera lirica, ideatore del metodo “Mimerito” sperimentato dal Miur e promotore del progetto di ricerca scientifica su Plinio il Vecchio, recensito anche dal New York Times, è stato reporter nei teatri operativi dell'Afghanistan e dal Libano, e da imprese esplorative in Kenya e sull'Himalaya. Nominato a 36 anni Cavaliere al Merito della Repubblica per il suo impegno culturale, ha pubblicato il saggio musicologico “Il tenore collezionista”, di risonanza internazionale, dedicato al primo interprete della Bohème di Puccini; il romanzo "Eugénie" (Bibliotheka), e prodotto vari testi di storia militare inseriti anche in pubblicazioni istituzionali. Ha ispirato la ricostruzione industriale in peso e dimensioni reali del perduto primo carro armato italiano, il Fiat 2000, del 1917, oggi esposto presso il Museo Civico delle Forze Armate di Vicenza.

Scopritore della sede impedita e del codice comunicativo di Sua Santità Benedetto XVI costretto in “sede impedita”, alla fine di maggio 2022 Andrea Cionci ha pubblicato il Libro-inchiesta “Codice Ratzinger” che riassume il lavoro di oltre due anni di indagini, oltre 950 articoli e 700 podcast, lavoro avallato da insigni studiosi italiani e stranieri.

Vincitore del Premio internazionale Cartagine 2023 per l’inchiesta “Codice Ratzinger”.

Vincitore della II Edizione del Premio Mameli 2023 per la Saggistica, assegnato da ENAC - Ente Nazionale Attività Culturali.

L'appuntamento

È per domenica 21 aprile alle ore 15.00 presso il MUG Museo Giannini, l'ingresso è a offerta libera: Per prenotazioni è disponibile il numero Whatsapp 328 3581314