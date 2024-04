Come Allora – I mestieri di una volta: a Bassiano la fiera in fattoria

ingresso € 5.00, gratuito under 12 e over 70

Arriva a Bassiano la prima edizione di “Come Allora – i mestieri di una volta”, un evento che vuole valorizzare il territorio e le sue antiche tradizioni organizzato da Valle Pepe – Fattoria Etica di campagna.

Sabato 6 e domenica 7 aprile si terranno due giorni di festa ricchi di attività per grandi e piccini: laboratori artigianali, escursioni guidate, esibizioni a cavallo, antichi giochi dei nonni e lavorazioni varie dal vivo.

Nel corso delle due giornate si potranno visitare aree espositive con stand di artigianato, di prodotti tipici del territorio, mostra del bestiame, attività della fattoria come la mungitura e la lavorazione del latte. Non mancheranno un’area ristoro e una zona tutta dedicata ai bambini.

L’evento si tiene in montagna, è dunque consigliato indossare abbigliamento consono e scarpe comode.

L’appuntamento

È presso la Fattoria Valle Pepe a Bassiano, è prevista una navetta gratuita per chi parcheggerà presso il Prato del Principe. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3923125768.

Il programma

Sabato 6 aprile

10:00 Apertura Fiera;

10:15 Inaugurazione istituzionale;

10:30 Presentazione cavalcanti e parata dei muli;

11:00 Il casaro e la ricotta;

12:00 La pasta fatta a mano come una volta;

14:00 Escursione sulla via della transumanza;

15:00 Laboratorio creativo con l'argilla;

16:00 Battesimo della sella,

17:00 Esibizione Cavalcanti. Dimostrazione di attacchi;

17:30 presentazione del libro "Una patria in salita" di Gian Luca Diamanti;

18:00 I mulattieri e la soma;

18:30 Laboratorio unguenti naturali;

19:00 Cantastorie;

20:00 Chiusura fiera.

Domenica 7 aprile

10:00 Apertura fiera;

10:30 Il maniscalco. I giochi dei cavalcanti. Dimostrazione di attacchi. I mulattieri e la soma;

12:00 Mozzata a mano;

12:30 La pasta fatta a mano come una volta;

14:00 Escursione lungo le vie della transumanza;

15:00 Battesimo della sella. Carosello dei cavalcanti. Mandriani e puledri;

16:00 Laboratorio creativo con l'argilla;

17:00 Laboratorio oleoliti e unguenti naturali;

17:30 I boscaioli ieri e oggi;

18:00 Laboratorio di degustazione EVO;

19:00 Cantastorie;

20:00 Saluti e chiusura fiera