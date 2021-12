I Comencini: di Padre in Figlia: l’incontro a Gaeta

Incontro conclusivo della rassegna I Cinema: Sale della Vita, una iniziativa che da ottobre a dicembre ha coinvolto sette Comuni laziali per sette appuntamenti diversi e che giunge ora al Cinema Teatro Ariston di Gaeta.

In programma per giovedì 2 dicembre l’incontro con Cristina Comencini dal titolo I Comencini: di padre in figlia durante il quale la regista presenta il suo ultimo libro "L'altra donna" edito da Einaudi e ricorda il celebre padre Luigi Comencini, compianto regista di grandi film della storia del cinema italiano.

L’incontro prende in considerazione l’operato di Comencini padre e Comencini figlia che, sebbene in epoche cinematografiche molto diverse, ha saputo raccontare la realtà dei giorni nostri, utilizzando timbri e linguaggi diversi, portando all’attenzione del pubblico pagine della storia italiana più o meno recente, fino a giungere ai giorni nostri e importanti temi su cui avviare una riflessione: dalla globalizzazione al confronto tra culture diverse, alla crisi del modello tradizionale di famiglia.

Ed è proprio sull’analisi della produzione artistica dei Comencini che si incentra questo appuntamento moderato dal giornalista e critico cinematografico Franco Montini.

L’evento, che avrà inizio alle 18.30, si dividerà in diversi momenti: l’apertura è affidata alla presentazione del nuovo libro di Cristina Comencini che racconta una storia di rivalità e complicità tra due donne legate allo stesso uomo; la serata proseguirà con il ricordo di Luigi Comencini e la sua carriera cinematografica e infine si concluderà con la proiezione del film “Tutti a casa” del 1960: un affresco sulle contraddizioni, le vigliaccherie, gli eroismi che seguirono la dissoluzione dell’esercito italiano dopo l’8 settembre 1943, girato in parte a Gaeta.

Nel foyer del teatro sarà allestita una mostra fotografica organizzata dall'Associazione "Gaeta in bianco e nero": in esposizione le immagini scattate durante la lavorazione del film.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 2 dicembre alle ore 18.30 presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta. Obbligatorio il green pass.4