Comunichiamo? generazioni connesse a confronto: a Formia l'incontro

Il prossimo 18 aprile l’IPSEOA Angelo Celletti di Formia ospita l’incontro “Comunichiamo? Generazioni connesse a confronto”, l’evento è realizzato dal Rotary Club Formia-Gaeta con l’ausilio del Rotaract Formia-Gaeta e con il patrocinio del Distretto Rotary 2080, nonché con il patrocinio gratuito del Comune di Formia; della Provincia di Latina; dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; dell’Associazione Stampa Romana, partner dell’evento lo stesso IPSEOA Angelo Celletti, Media Partner Rav Radio Antenna Verde - Formia Web TV.

Una mattinata di incontri che spazieranno dalla comunicazione formale e istituzionale a quella più immediata e impattante, fino a contesti molto giovani e alle espressioni musicali. Si prenderanno in considerazione lo storytelling, la retorica come espressione vivace ed efficace, la comunicazione visiva e quella dell’outfit. Dai canali di comunicazione più classici: TV, radio, carta stampata e quelli più dinamici: social network, musica, abbigliamento.

La varietà dei relatori e la loro esperienza consentiranno un approccio smart ed easy, come vuole il mondo della comunicazione ma, al contempo, stimolante, con contenuti di sicuro interesse per il pubblico presente.

I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco di Formia Gianluca Taddeo, a Monica Piantadosi Dirigente dell’IPSEOA Angelo Celletti, e a Pasquale Ranucci Presidente Rotary Club Formia-Gaeta.

A moderare Claudia Rabellino Becce, avvocata, Presidente Commissione Comunicazione Distretto Rotary 2080.

Un incontro che vedrà protagonisti professionisti del mondo della comunicazione a 360 gradi, che parleranno delle loro esperienze “sul campo”, con degli interventi mirati:

- Rocco Tolfa - Direttore TG2 Costume & Società: "Raccontare l'Italia attraverso i fatti di costume";

- Stefano Pozzovivo - Speaker Radio Subasio - Professore Università di Perugia: "Il potere delle parole";

- Lidano Grassucci - Direttore di Il Fatto a Latina: "Dal caffè senza caffeina alla comunicazione "senza" notizia";

- Francesco Montefusco - Regional Manager @Igersitalia e @Igerslatina: "Instagram e la comunicazione emozionale: i codici del linguaggio visivo";

- Riccardo Pirrone - Ceo Kir Web Agency, SMM di Taffo: "Chi è il SMM. La figura del Social Media Manager nel mondo della pubblicità e del marketing";

- Flavia Trupia - Ceo Associazione Per la Retorica: "Retorica, il super potere della parola";

- Riccardo Finocchi - Professore Unicas Cassino e La Sapienza Roma: "Comunicare comunicando"

- Lisa Tibaldi Grassi - Stilista e presidente CNA Federmoda Latina: "Vestirsi o travestirsi, essere o apparire: comunicare attraverso la moda"

- Camilla Pandozzi - Cantautrice quattordicenne: "Parole & Note: il linguaggio della musica".



L’incontro è a ingresso libero dalle ore 9.00 alle 13.00, fino a esaurimento posti, presso l’Aula Magna dell’IPSEOA Angelo Celletti di Formia, e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Rotary Club Formia-Gaeta e a seguire in diretta streaming su Formia Web TV.