A Gaeta Peppe Barra in "Non c’è niente da ridere"

Nuovo appuntamento al Teatro Ariston di Gaeta con la rassegna organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con ATCL. Martedì 8 febbraio arriva Non c'è niente da ridere, uno spettacolo dal ritmo travolgente, fatto di musica, luci e colori, in cui si racconta il Teatro dal punto di vista dei suoi protagonisti.

In scena Peppe Barra e Lalla Esposito nei panni di due attori che si incontrano in questo spazio magico, intrecciando risate e commozione attraverso monologhi del vecchio varietà, macchiette, canzoni e parodie del teatro classico napoletano. Alla regia Lamberto Lambertini, che dirige un revival di “Peppe e Barra”, del 1982 che percorse tutta l’Italia, patrimonio esclusivo di Peppe e Concetta Barra.

"Noi, Peppe e io - afferma il regista Lamberto Lambertini - intendiamo provare a realizzare, ancora una volta, con il coraggio e lo spirito di allora, un teatro che sappia coniugare la risata con la commozione, il divertimento con la storia, la cultura alta con quella più bassa, il realismo con la follia, la raffinatezza con la volgarità. Affinché non venga perduto quel filo, trovato tanti anni fa, che colleghi il cosiddetto teatro moderno con il cosiddetto teatro antico, trasformandolo in un teatro attualissimo, anche perché, oggi, maledettamente assente dalla scena".

L'appuntamento

È per martedì 8 febbraio alle ore 21.00 presso il Teatro Ariston di Gaeta. È possibile acquistare i biglietti sul sito del Teatro, per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0771 46306 o il 3516464100 Whatsapp).