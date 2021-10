Concerti d’autunno al Circolo Cittadino

Nuovo appuntamento targato Campus Internazionale di Musica al Circolo Cittadino di Latina: dal 29 ottobre al 3 dicembre arrivanoper ben sei venerdì i “Concerti d’Autunno” che permetteranno a giovani interpreti di talento provenienti da scuole e accademie di musica prestigiose di esibirsi e incantare il pubblico con le loro note.

Un’occasione per i musicisti, provenienti da istituti come Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano o l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di cimentarsi con musica classica, da camera, jazz e contemporanea.

Si inizia venerdì 29 ottobre con il Trio Lindo, formazione jazz milanese (Samuele Lindo al pianoforte, Erik Biscalchin al contrabbasso e Giosuè Consiglio alla batteria). Titolo del loro concerto “Ingredienti latini per una simbiosi”, un viaggio sonoro tra jazz, afro e ritmiche di ispirazione afrolatine, il cui il Trio reinterpreta celebri brani di compositori che hanno fatto la storia, tra cui Dizzy Gillespie, Horace Silver, Sonny Rollins sino ad arrivare agli attuali Michel Camilo e Chuco Valdés.

Il secondo degli appuntamenti con i Concerti d’Autunno in programma per il 5 novembre vedrà protagonista Erik Bertsch, pianista olandese, italiano di adozione, apprezzato interprete della musica d’oggi. Nel programma scelto, alterna il repertorio dell’Ottocento alla musica del XX e XXI secolo: Brahms, Liszt, un omaggio a Goffredo Petrassi compositore profondamente legato alla storia del Campus e a Elliott Carter.

In programma per il 12 novembre l’esibizione di Anna Chulkina (violino), Alfredo Pirone (violoncello) e Carlo Angione (pianoforte) eseguono il celebre Trio op. 97 di Beethoven detto “L’Arciduca”. Nella seconda parte del programma, con Carlo Angione al pianoforte troviamo Gaia Paci (violino) e Chiara De Santis (violoncello) per il raffinato Trio in la minore di Maurice Ravel.

Il 19 novembre spazio al Quartetto con pianoforte, con il Quartetto Hayenz, nato nel 2020 fra le mura della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, è formato da Giulia Gambaro (violino), Giulietta Bianca Bondio (viola), Andrea Stringhetti (violoncello) e Marco Drufuca (pianoforte) eseguono il Quartetto in mi bemolle maggiore WoO 36 n. 1 di Beethoven e il Quartetto n. 1 in sol minore op. 25 di Brahms.

Il 26 novembre salirà sul palco del Circolo Cittadino il Sergej Piano Trio formato da Matteo Calosci (violino) e dai gemelli Ludovico (violoncello) e Leonora Armellini (pianoforte). Costituitosi nel 2020 il Trio si sta perfezionando con Carlo Fabiano all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Programma dedicato agli autori russi con il Trio elegiaco n. 1 in sol minore di Rachmaninov e il Trio n. 1 op. 8 di Šostakovi?. Completa il programma Mendelssohn, con il Trio n. 1 in re minore op.49.

La rassegna si concluderà il 3 dicembre con la voce di Maria Emanuela Digregorio, soprano vincitrice della prima edizione del Premio Enrico Toti nel 2016. Accompagnata al pianoforte da Ju Hee Lee, propone una carrellata di bel canto italiano, con alcune delle più celebri arie delle opere di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Leoncavallo e Puccini. Omaggio anche all’operetta di Franz Lehár e una rarità, l’esecuzione del Lamento di donna abbandonata di Barbara Giuranna, custodito nel Fondo Giuranna dell’Istituto Petrassi. Il concerto è in collaborazione con l’Associazione Enrico Toti, che promuove la rassegna “Musica su Roma”.

È possibile acquistare abbonamenti per i sei concerti al prezzo di 40 euro, per gli studenti del Conservatorio e del Liceo Musicale di Latina sono previsti degli abbonamenti a prezzo speciale. Per assistere ai concerti sono obbligatori il green pass e la prenotazione da effettuare entro le ore 13 del giorno del concerto che interessa inviando una email all’indirizzo info@campusmusica.it o un messaggio Whatsapp al numero 3297540544. I biglietti dovranno essere ritirati non oltre mezz'ora prima dell'inizio del concerto presso la sede del Circolo Cittadino. I biglietti non ritirati saranno messi in vendita. La biglietteria aprirà un'ora prima del concerto.

Programma della rassegna

venerdì 29 ottobre ore 21

In collaborazione con Civica Scuola di Musica Claudio Abbado Di Milano

Trio Lindo in "Ingredienti latini per una simbiosi"

Samuele Lindo, pianoforte, Erik Biscalchin, contrabbasso, Giosuè Consiglio, batteria

venerdì 5 novembre ore 18

Erik Bertsch, pianoforte

G. Petrassi, Invenzioni nn.6-4

J. Brahms, Sechs Klavierstücke op. 118

E. Carter, Two Thoughts about the Piano (2005-2006)

F. Liszt, Ballade n. 2

venerdì 12 novembre ore 18

In collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Anna Chulkina, violino, Alfredo Pirone, violoncello, Carlo Angione, pianoforte

L. van Beethoven, Trio per archi e pianoforte n. 7 in Si bemolle maggiore op. 97 "L'Arciduca"

Gaia Paci, violino, Chiara De Santis, violoncello, Carlo Angione, pianoforte

M. Ravel, Trio in La minore per pianoforte, violino e violoncello

venerdì 19 novembre ore 18

In collaborazione con Civica Scuola di Musica Claudio Abbado Di Milano

Quartetto Hayez: Giulia Gambaro, violino , Giulietta Bianca Bondio, viola, Andrea Stringhetti, violoncello, Marco Drufuca, pianoforte

L. van Beethoven, Quartetto in Mi bemolle maggiore WoO 36 n.1

J. Brahms, Quartetto n. 1 in Sol minore op. 25

venerdì 26 novembre ore 18

In collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Trio Sergej: Matteo Calosci, violino, Ludovico Armellini, violoncello, Leonora Armellini, pianoforte

S. Rachmaninov, Trio elegiaco n. 1 in Sol minore

D. Shostakovich, Trio n. 1 op.8

F. Mendelssohn, Trio n. 1 in Re minore op.49

venerdì 3 dicembre ore 18

In collaborazione con Associazione Enrico Toti di Roma

Maria Emanuela Digregorio, soprano, Ju Hee Lee, pianista accompagnatrice

G. Rossini, Una voce poco fa da Il Barbiere di Siviglia

V. Bellini, Vaga luna

G. Donizetti, Quel guardo il cavaliere da Don Pasquale

G. Verdi, È strano... sempre libera da La Traviata

R. Leoncavallo, Intermezzo da Cavalleria Rusticana

G. Puccini, Quando m'en vo da La Bohème

G. Puccini, O mio babbino caro da Gianni Schicchi

B. Giuranna, Lamento di donna abbandonata

F. Lehár, Romanza della Vilja da La Vedova allegra

F. Lehár, Mein Lippen da Giuditta

