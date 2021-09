Fine settimana di musica a Priverno

Si concluderà con un fine settimana di musica la rassegna Priverno in Valigia che ha animato l’estate del comune lepino.

Nella splendida cornice di Piazza Giovanni XXIII sabato 11 e domenica 12 settembre si potrà assistere a due serate di musica dal vivo sabato con gli Start me up, The Rolling Stones tribute band, e domenica con i Juicy Fruits.

Gli Start me up, sabato sera, proporranno un tuffo nelle sonorità di una delle band che ha fatto la storia del rock con un tocco femminile a rendere ancora più bella l’esibizione, infatti vocalist del gruppo è la carismatica Cristina Giorgi, accompagnata, supportata e orchestrata dai suoni di Emanuele Sulpizi e Giulio de Bonis alle chitarre, Gianni Pucci al sax, Ilario Polidoro al trombone, Alberto Palatta al basso e Cristian Ferrarotto alla batteria. Nel corso della serata sarà ricordato l’attentato terroristico dell’11 settembre a vent’anni dall’evento che sconvolse il mondo intero.

Domenica 12 settembre si terrà il concerto dei Juicy Fruits, affiancati da ospiti d’eccezione i Leiner & This Illosy: una serata di groove e ritmo che vedrà sul palco Gian Marco De Nisi alla batteria e Franco Notarberardino al basso, Marco Bottoni alle tastiere e Andrea Cardone alle chitarre. In occasione di questo concerto si uniranno a loro Antonio Polito come percussionista e secondo tastierista e i “This illoosy” la nuova sezione fiati della band, formata da Enzo Barozzi (trombone), Giovanni Frabotta (tromba), Daniel Ventura (sax tenore) e Danilo Lidano (sax alto). Frontman della serata sarà il cantante ballerino Leiner Riflessi già conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a X Factor e come voce dei Dear Jack.

L’appuntamento

È dunque per sabato 11 e domenica 12 settembre nel centro storico di Priverno. La partecipazione è libera fino a esaurimento posti, è fortemente consigliata la prenotazione da effettuare telefonando allo 0773. 912206 (orari di ufficio) o su mobilitapp. È obbligatorio il green pass.

