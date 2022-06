A Latina il concerto della Banda dei Carabinieri per i 90 anni della Fondazione della città

In occasione delle celebrazioni per il 90° anniversario dalla Fondazione di Latina, martedì 30 giugno la Banda dell’Arma dei Carabinieri terrà un concerto aperto a tutti i cittadini organizzato da Unindustria in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina ed il patrocinio del Comune di Latina.

Era infatti il 30 giugno del 1932 quando veniva posata la prima pietra della città da Orsolino Cencelli, allora commissario all’Opera nazionale per i combattenti e l’Arma dei Carabinieri sancì sin da allora una presenza costante e attiva sul territorio. In questa occasione la Banda ricorda sia la nascita della città che questo sodalizio al servizio dei cittadini e del bene pubblico. Era il 1831 quando, in seguito al nuovo ordinamento dato all’Esercito di Carlo Alberto, vennero stabiliti nel numero di 18 i musicanti per ogni Reggimento in linea e di 24 per la Compagnia Guardie del Corpo di Sua Maestà. L’atto istitutivo delle formazioni musicali può essere identificato nel Regio Decreto 18 giugno 1862 relativo all’aumento di forza al Corpo dei Carabinieri Reali. Era il 1884 quando la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri fu dotata di 19 strumenti a fiato e 5 a percussione e tenne il suo primo concerto pubblico: suonò a Torino in occasione dell’Esposizione Generale Italiana, meritando un diploma per l’organizzazione tecnica e l’efficienza artistica dimostrate.

Stiamo parlando di una tradizione centenaria, figlia della più profonda e raffinata cultura popolare del nostro Paese che ha contribuito alla diffusione della migliore musica operistica, quando la radio ancora non esisteva e le Bande erano il polo di attrazione del pubblico e fulcro della divulgazione musicale.

La Banda dei Carabinieri ha un imponente organico composta da 102 Maestri di Musica, tutti diplomati al Conservatorio, capaci di coniugare la passione e l’amore per l’arte e lo spirito di servizio di ogni Carabiniere. “Lo possiamo definire ‘il fiore all’occhiello’ di uno straordinario patrimonio bandistico italiano. Sembrava il modo migliore per dare più lustro a questa importante ricorrenza – dichiara il Presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo – Sin da subito abbiamo riscontrato la disponibilità e l’interesse del Colonnello Lorenzo D’Aloia e di tutti i suoi collaboratori nel promuovere questa iniziativa. Ci sentiamo particolarmente soddisfatti, perché questo concerto rappresenta un segno tangibile dell’importante collaborazione intrapresa già da tempo con tutte le forze dell’Ordine e le forze sociali, con le quali vogliamo dare un segnale di vicinanza alla città. Ringraziamo anche il Comune per aver concesso il patrocinio all’iniziativa. Unindustria sarà sempre disponibile a promuovere questo tipo di collaborazioni perché riteniamo importate che il mondo delle imprese sia sempre più vicino al territorio in cui le stesse aziende operano, nella convinzione che con il dialogo costruttivo si possa fare molto per lo sviluppo della nostra provincia e della nostra città”.

Un’iniziativa questa che è stata pienamente condivisa anche dal comandate provinciale dei Carabinieri, il colonnello lorenzo D’Aloia, che ha accettato con sincero entusiasmo di collaborare alla realizzazione di questo significativo momento partecipativo, desiderando esternare, ancora una volta, “la sua profonda e personale vicinanza alla cittadinanza locale, manifestata attraverso lo sforzo diurno di tutti i Carabinieri in servizio nel capoluogo pontino e nel suo esteso territorio, teso a garantire la sicurezza dei residenti, soprattutto delle fasce sociali più fragili verso le quali ancor maggiore deve risultare l’incessante vigilanza ed il costante ausilio”.