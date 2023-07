Concerto d’Estate al Belvedere di Sermoneta

Una serata di musica nella splendida cornice del Belvedere di Sermoneta è quella in programma sabato 29 luglio all’interno del ricco calendario di eventi estivi promossi dall’Amministrazione Comunale.



Il Concerto d’Estate vedrà esibirsi la banda musicale Fabrizio Caroso al completo e diretta come sempre dal Maestro Michele Secci. La banda proporrà un ricco e intrigante repertorio che comprende sia musica originale per orchestra di fiati, ma anche colonne sonore di celebri film: dal Signore degli Anelli ai Blues Brothers, dall’indimenticabile colonna sonora di Per un Pugno di Dollari del Maestro Ennio Morricone alle musiche del blockbuster Jurassick Park.

L’appuntamento

È per sabato 29 luglio al Belvedere di Sermoneta a partire dalle ore 20.45. L’ingresso è gratuito.