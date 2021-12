Concerto di Capodanno a Fondi

Proseguono gli eventi della rassegna Fondi RestArt - Christmas Edition, nonostante la battuta d’arresto natalizia, sabato 1 gennaio presso il Santuario della Madonna del Cielo si terrà la XVII edizione del Concerto di Capodanno.

Un appuntamento ormai tradizionale che oltre a salutare il nuovo anno, darà il via alla XI edizione del Fondi Music Festival.

Protagonisti del concerto saranno l’Orchestra da Camera "Città di Fondi", la Corale Polifonica "Discantus Ensemble", la direttrice di coro Paola Soscia e il direttore d'orchestra Gabriele Pezone.

Il repertorio proporrà brani classici del concerto di capodanno, ma anche brani meno noti in un crescendo di momenti di grande emozione e intensità. Il concerto sarà trasmesso in streaming sui canali social del Comune di Fondi.

L’appuntamento

È dunque per sabato 1 gennaio alle ore 21.00 presso il Santuario della Madonna del Cielo (noto come Chiesa di Santa Maria). Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare inviando una email all’indirizzo fondimusicfestival@gmail.com e il super green pass. Non saranno ammesse persone che non indossano mascherina FFP2 e che presentino febbre, tosse e sintomi influenzali.