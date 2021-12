Concerto di Capodanno: l’Orchestra Sinfonica di Latina al Teatro Moderno

Un appuntamento classico per gli amanti della musica per una nuovissima formazione: l’Orchestra Sinfonica di Latina debutterà esibendosi nel tradizionale Concerto di Capodanno che si terrà sabato 1 gennaio presso il Teatro Moderno.

Nata in seno all’Associazione I Giovani Filarmonici Pontini, l’Orchestra Sinfonica di Latina è formata da musicisti latinensi di grande talento, un vero e proprio fiore all’occhiello per il territorio.

Il Concerto di Capodanno è organizzato dall’Associazione I Giovani Filarmonici Pontini in collaborazione con l’Associazione Luogo Arte Accademia Musicale e vede il patrocinio del Comune di Latina.

Il programma dell’esibizione prevede un vasto repertorio dai valzer alle celebri arie tratte dalle opere più famose, da Strauss a ?ajkovskij, passando per Verdi, Puccini e Offenbach.

I giovani musicisti saranno diretti dal M° Nicola Marasco. Accanto all’Orchestra Sinfonica di Latina ci saranno il soprano Marika Spadafino, il mezzo soprano Michela Nardella, il tenore Simone Di Giulio e il fisarmonicista Cristiano Lui che si cimenterà in un omaggio ad Ennio Morricone e ad Astor Piazzolla. A presentare l’esibizione la giornalista pontina Dina Tomezzoli.

L’appuntamento

È per sabato 1 gennaio alle ore 19.00 presso il Teatro Moderno. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19. Per partecipare è possibile acquistare i biglietti sul portale Eventbrite, per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3272918739.