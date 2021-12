Concerto di Natale al Circolo Cittadino

Tra gli appuntamenti festivi non poteva mancare il Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica e ospitato dal Circolo Cittadino di Latina.

Venerdì 17 dicembre il concerto vedrà protagoniste due giovani talenti: il soprano Désirée Giove e la pianista Francesca Ferri che proporranno al pubblico arie d’opera, canti popolari e natalizi.

Désirée Giove, classe 1999, inizia lo studio del canto presso il Liceo musicale di Roma, ha conseguito la laurea triennale con il massimo dei voti e menzione d’onore presso il Conservatorio di musica Santa Cecilia, dove sta studiando per il biennio; nel 2020 si è classificata prima nella selezione nazionale al Concorso Soroptimist e nello stesso anno è stata selezionata per il progetto europeo “Opera out of Opera”, in collaborazione con il Mozarteum di Salisburgo, che le ha dato occasione di esibirsi in varie città europee. È di un anno più giovane la pianista Francesca Ferri, nata a Taranto nel 2000, e dal 2016 a Roma dove sta studiando al Conservatorio di Musica approfondendo la pratica dell’accompagnamento pianistico.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 17 dicembre alle ore 18.00 presso il Circolo Cittadino per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email all’indirizzo info@campusmusica.it o un messaggio Whatsapp al numero 329 7540544. Per assistere al concerto è necessario il super greenpass

Il programma del concerto

S. Gastaldon, Musica proibita

V. Bellini, Casta Diva da Norma

F. P. Tosti, Ideale

J. Massenet, Pleurez! pleurez, mes yeux da Le Cid

P. Mascagni, Ave Maria sull'Intermezzo di Cavalleria Rusticana

G. Puccini, Vissi d'arte da Tosca

G. Puccini, Sì, mi chiamano Mimì da La Bohème

C. Debussy, Nuit d'étoiles

G. Gershwin, Summertime da Porgy and Bess

A. Catalani, Ebben ne andrò lontana da La Wally

F. P. Tosti, L'alba separa dalla luce l'ombra

E. De Curtis, Non ti scordar di me

S. Cardillo, Core 'ngrato

A. C. Adam, O Holy Night