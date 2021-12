Natale Latina: il tradizionale concerto gospel ai giardini del Comune

Si aprirà proprio il giorno di Natale la rassegna “Natale Latina” promossa dall’Amministrazione Comunale con la direzione artistica e l’organizzazione di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, e ospitata nei giardini del palazzo Comunale.

Come è ormai tradizione nel pomeriggio del 25 dicembre a Latina, si terrà il concerto gospel che vedrà protagonisti quest’anno Karima & Big Soul Mama nella tappa pontina del “Xmas Tour 2021”.

Un concerto entusiasmante che sta facendo il giro dei più importanti teatri italiani e che propone al pubblico oltre al gospel classico anche canti di Natale, musica soul e funky.

Karima conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione al talent "Amici", consolida il suo successo classificandosi al terzo posto al Festival di Sanremo del 2009 e collaborando con personaggi del calibro di Burt Bacharach.

I Big Soul Mama muovono i loro primi passi proprio a Latina a metà degli anni ’90, grazie a importanti collaborazioni, come quella con Joy Malcom (vocalist del gruppo londinese degli Incognito e di Moby) che ha dato al coro pontino la spinta emotiva, la conoscenza ed il contatto con le ragioni e la realtà della musica nera, del gospel in particolare, sono oggi una delle realtà più apprezzate per ciò che concerne la diffusione della cultura musicale gospel, del panorama musicale italiano.

L’ingresso al concerto è gratuito ma con posti limitati ad un totale di 200, nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Data l’enorme richiesta di partecipazione il concerto sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Latina, grazie alla collaborazione con Ventidieci e Hygenia.

L’appuntamento

È presso i giardini del Palazzo Comunale di Latina e sulla pagina Facebook del Comune per sabato 25 dicembre alle ore 18.00.