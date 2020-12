Natale 2020: il concerto dei Big Soul Mama in diretta streaming dal Cambellotti

Ormai è tradizione del Natale a Latina che il 25 dicembre sia allietato da un concerto gospel: esibizione che come sempre è sintesi di talento, spiritualità e atmosfera natalizia. Quest’anno purtroppo ancora funestato dall’epidemia di Coronavirus, con un Natale che ci vede in casa e senza la folla di parenti che si riuniscono, questo concerto diventa, ancor più di quelli passati, un simbolo di speranza e vicinanza.

Anche se l’esibizione non potrà svolgersi in piazza del Popolo per un folto pubblico, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con Ventidieci e Hygenia ha deciso che il concerto gospel di Natale è un appuntamento ormai tradizionale per Latina al quale non si può rinunciare.

“Il Gospel – afferma Silvio Di Francia, Assessore alla Cultura – è una musica dell’anima, la radice spiritual propria delle comunità afroamericane che ne hanno fatto un simbolo di non rassegnazione. Abbiamo voluto mantenere l’appuntamento non per affezione retorica alla tradizione, peraltro recentissima, ma per comunicare una volontà che è, appunto, quella di non rassegnarsi”.

Dunque nel giorno di Natale il Museo Civico Duilio Cambellotti ospiterà i Big Soul Mama in una esibizione travolgente durante la quale saranno proposti i maggiori canti natalizi riarrangiati e grandi successi spaziando tra i generi e le epoche.

Il concerto si terrà in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Latina.

I Big Soul Mama sono uno dei maggiori cori gospel italiani che ha mosso i primi passi negli anni ’90 da Latina, fucina di grandi talenti come Tiziano Ferro, che vanta grandi collaborazioni come quella con Joy Malcom (vocalist del gruppo londinese degli Incognito e di Moby), partecipazioni a importanti programmi televisivi nazionali e una intensa attività dal vivo. Attualmente il coro è diretto dal Maestro Roberto Del Monte.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 25 dicembre alle ore 19.00 sulla pagina Facebook del Comune di Latina.