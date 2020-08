Tony Montecalvo e The Dream Catchers in concerto nei Giardini del Comune a Latina

Tony Montecalvo e The Dream Catchers in concerto nei Giardini del Comune di Latina. L’evento si inserisce nell’ambito “Rassegna estiva 2020” bandita con Avviso Pubblico dall’Assessorato alla Cultura.

Due ore di concerto nel tipico stile Folk’n’Roll attendono gli spettatori giovedì 20 agosto a partire dalle 21.30. L’evento è a cura dell’associazione culturale “Il Muro”.

La formazione The Dream Catchers nasce dall’incontro tra Tony Montecalvo, il violinista Francesco Ciccone e il fisarmonicista Angelo Vincenti, ai quali si aggiungono Andrea De Cesaris alle percussioni, Claudio Scandurra alle chitarre e Pino Giudicianni al basso. Con questa line-up The Dream Catchers propongono quello che loro chiamano Folk’n’Roll, un mix di canzoni originali e brani tratti dalla tradizione americana, che rappresenta la loro fonte di ispirazione.

Durante il concerto la band presenterà i brani tratti dall’ultimo album “Trampin’ Train”, un lavoro che ricorda come ci sia molta America in ogni cittadina del mondo contemporaneo, tra i sogni da inseguire, il desiderio di riscatto e l’amore che ci tiene vivi, in un concentrato perfettamente dosato di chitarre, violini, fisarmoniche e percussioni.

Prenotazione obbligatoria secondo le norme anti-Covid. Info: al numero 3381395669.