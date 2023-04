Primo Maggio a Latina: torna il concertone in piazza

Dopo tanti anni torna finalmente il concertone del 1° maggio a Latina: i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno organizzato una giornata per riflettere e parlare insieme sullo scottante problema della sicurezza sui luoghi di lavoro e sui diritti dei lavoratori.

La giornata di festa inizierà alle 16.00 con l’incontro “Insieme per Lavoro e Sviluppo del Territorio” che si terrà al Circolo Cittadino e vedrà gli interventi di Roberto Cecere segretario CISL, Giuseppe Massafra segretario CGIL e Luigi Garullo segretario UIL.

Alle 18.00 ci si sposterà in piazza del Popolo per il concertone che quest’anno darà spazio alle band e cantanti del territorio, una scelta voluta proprio per dare spazio ai giovani talenti che troppo spesso non trovano gli spazi adeguati per esibirsi e farsi conoscere.

Nelle scorse settimane è partita una selezione che ha visto candidarsi 400 tra cantanti, cantautori e gruppi musicali, un grande successo che denota la voglia di emergere e farsi conoscere dei musicisti pontini.

Sul palco del concerto del 1° maggio saliranno: Elephants In The Room, Marco Russo, Jassies, Belly Button, Lynora, Velia, Francesco Anselmo, Galil30, Laura Sangermano, Andrea Lombardo, Cromostuso, Testarossa, Eucalipso, La Vecchia Farfisa, Novagorica, Makinada, Trickster, La Noce, Buva, Carneo, Tothem, Daria.

L’appuntamento

