Coppa d’Oro della Maga Circe: auto d’epoca tra le bellezze pontine

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di automobilismo e in particolare delle auto d’epoca, torna dal 3 al 5 giugno la Coppa d’Oro della Maga Circe, giunta alla sua terza edizione.

Tre giorni in cui agonismo, storia, cultura e divertimento toccheranno il territorio pontino da Latina al Parco Nazionale del Circeo, che quest’anno risultano ancora più ricchi perché si svolgono in concomitanza con i trent'anni del Clas, Circolo Latina Automoto Storiche.

L’evento toccherà i luoghi più belli della provincia pontina: da Sperlonga a Gaeta, passando per il Monumento Naturale di Campo Soriano e l'Oasi di Ninfa per giungere in conclusione della manifestazione presso il promontorio del Circeo dove si renderà omaggio alla Maga Circe.

Per tre giorni vetture d’interesse storico, rare ed originali, partiranno da Sperlonga, base logistica di questa edizione, per raggiungere prima Gaeta, poi Terracina, Bassiano, per visitare l’Abbazia di Fossanova e Campo Soriano e tornare infine a Sperlonga. Non mancheranno ovviamente le prove cronometrate in salita.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 3 a domenica 5 giugno nei luoghi più suggestivi della provincia pontina.

Le foto pubblicate sono di Michele Di Mauro