Coppa d’Oro della Maga Circe: vetture storiche sfrecceranno per la provincia pontina

Torna l’amata manifestazione che unisce la passione per il motorismo storico e la promozione del territorio pontino: dal 22 al 24 settembre si terrà la Coppa d’Oro della Maga Circe, organizzata dal Clas, il Circolo Latina Automoto Storiche.

Si tratta di una competizione tra selezionate vetture d’epoca scoperte, costruite entro il 1965, che oltre a gareggiare tra loro porteranno i conducenti alla scoperta delle bellezze naturali, storiche e architettoniche della provincia pontina in una tre giorni di incontri, esposizioni e passeggiate.

Quest’anno saranno 35 le vetture selezionate che inizieranno il percorso venerdì 22 dal Circeo Park per dirigersi prima a Sabaudia, dove le auto d’epoca saranno esposte nel centro cittadino. Sabato si proseguirà per i Monti Lepini con un passaggio a Maenza per ammirare il Castello, poi Suso e i colli. La domenica ancora le colline protagoniste con il borgo di Fossanova, la zona dei Gricilli e Priverno. La competizione si chiuderà con la prova in salita dal borgo di San Felice Circeo con un passaggio al faro.

