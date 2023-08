Cori Jazz Festival: tutto pronto per la III edizione

Arriva per la sua terza edizione il Cori Jazz Festival che si terrà dal 18 al 26 agosto presso la Piazza del Tempio di Ercole con la direzione artistica di Sami Nanni e il patrocinio del Comune.

La collaborazione con Truepassion e la sinergia con la presidentessa di Art’Incantiere, Laura Nanni, e con il Ristoro di Ercole, hanno reso possibile un sostanzioso ampliamento del calendario del Festival, oltre che importanti novità, come un fitto calendario di masterclass di altissimo livello e una serie di “Aperitivi di parole e jazz” in cui gli artisti ci parleranno un po’ di loro. Sempre preziosa la collaborazione di sponsor locali, che vede riconfermati Il Ristoro di Ercole, Maciste e Carpineti Experience, e che, da quest’anno viene arricchita da Pietra Pinta.

L’appuntamento per i concerti è previsto nelle giornate del festival alle 21:00, mentre, per gli aperitivi, alle 19:00, in entrambi i casi presso la Piazza del Tempio di Ercole.

La masterclass si terranno presso la Chiesa di Sant'Oliva per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il Cori Jazz Festival sulla pagina Instagram ufficiale o via email scrivendo all'indirizzo corijazzfestival@gmail.com.

L'appuntamento

È dunque dal 18 al 26 agosto, l'ingresso è gratuito ma per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 338 225 3539

Il programma dei concerti

18 agosto

True Passion

19 agosto

Veronica Marini Trio in "Nica's Dream"

(Veronica Marini – Voce, Vittorio Solimene – Pianoforte, Dario Piccioni – Contrabbasso)

23 agosto

Daniele Gherrino “Levigature” - Special guest: Erica Bravini

(Daniele Gherrino – Chitarra, Erica Bravini – Danza)

24 agosto

Alessandra D'Alessandro Outlines

(Alessandra D'Alessandro – Batteria, Andrea Saffirio – Pianoforte, Igor Legari – Contrabbasso)

25 agosto

Moscato

(Simone Moscato – Voce e chitarra, Elena Ariodante – Synth, piano e voce, Alessandro Accardi - Basso e contrabbasso, Giuseppe Mongi – Batteria, Daniele Fallarino - Audio e fonia)

26 agosto

Fabio Zeppetella | Umberto Fiorentino Duo

Fabio Zeppetella – Chitarra e Umberto Fiorentino - Chitarra

Programma delle masterclass

18 agosto ore 10-12.30

Tenuta dal M°Augusto "Aku" Pallocca.

Le nozioni che i musicisti acquisiscono in sede accademica attingono perlopiù dal retaggio classico e dal jazz. Come conciliare questa forma di preparazione con la richiesta professionale sempre crescente di arrangiamenti pop o comunque inerenti alla cosiddetta musica di consumo?



19 agosto ore 14.30-17.30

Tenuta da True Passion.

La musica è un racconto fatto di tante sfaccettature. in un mondo dove comunicare e’ fondamentale, imparare a conoscersi e conoscere chi ci ascolta diventa uno degli strumenti piu’ importanti che abbiamo a disposizione.



23 agosto ore 10-13

Tenuta dai M°Daniele Gherrino e Erica Bravini.

Un incontro aperto a tutti i musicisti e danzatori che abbiano voglia di approfondire il rapporto tra suono e movimento attraverso i mezzi dell’improvvisazione e del reciproco ascolto.



24 agosto ore 10-13

Tenuta da Alessandra D'Alessandro, Andrea Saffirio e Igor Legari.

Un viaggio nell'interplay, la ricerca della strada migliore per garantirci efficaci modalità d'espressione personale.

Incontro aperto a tutti gli strumentisti.



24 agosto ore 14.30-17.30

Tenuta dal M° Simone Sansonetti.

Lezione sulle modalità di studio di diverse tipologie di standard jazz, dal blues ai brani più contemporanei.

Un crescendo di possibilità tecniche, teoriche, pratiche e creative che ci permettano di sviscerare i brani che stiamo studiando in ogni loro singola parte, in un percorso che parta dalla totale fedeltà al brano fino alla sua completa destrutturazione.

Aperto a tutti gli strumenti.



25 agosto ore 10-13

Tenuta dal M°Simone Moscato.

Il seminario affronterà in modo pratico e teorico le modalità di approccio alla zona acuta dell’estensione. Dalla voce piena al falsetto.



26 agosto ore 14.30-17.30

Tenuta dai M°Umberto Fiorentino e Fabio Zeppetella, saranno affrontati i seguenti punti:

1) Tecniche per uno sviluppo poetico del linguaggio

2) Creatività ritmica e pronuncia jazzistica, studi con il metronomo

3) Fondamenti di armonia, analisi armonica e upper structures

4) Composizione estemporanea

5) Raggiungimento della forma nella musica e nell'improvvisazione