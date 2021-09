A Cori il Corteo Storico in omaggio alla Madonna del Soccorso

Sono ben due anni che, come tutte le grandi manifestazioni culturali, anche il Carosello Storico dei Rioni di Cori, con i due palii che scandiscono l’estate corese, non si è tenuto.

L’Amministrazione Comunale e l’Ente Carosello Storico dei Rioni di Cori, con l’intento di far rivivere almeno in parte le amate atmosfere e in omaggio alla Madonna del Soccorso in occasione del V centenario della sua apparizione (1521-2021) promuovono un Corteo Storico in omaggio alla Vergine.

Secondo la tradizione corese nel maggio 1521 la piccola Oliva Iannese si perse sul Monte delle Ginestre, nel momento di massima disperazione e smarrimento le apparve la Vergine Maria, che le diede il coraggio di ritrovare la strada di casa e raccontare a tutti l’accaduto. Da quel giorno, secondo la narrazione popolare, la Madonna del Soccorso ha aiutato i coresi nei momenti più bui e difficili della città.

Dunque la cittadinanza si appresta a festeggiare la Madonna del Soccorso con una manifestazione nel più stretto rispetto delle norme anti COVID-19. Domenica 3 ottobre un corteo in costume partirà alle ore 16.00 da piazza della Croce, a Cori valle, e la risalita attraverso il centro storico e poi fuori dal paese fin sul sagrato del santuario della Madonna del Soccorso. Qui avrà luogo la cerimonia di benedizione del Palio 2020, non assegnato a causa dell’emergenza sanitaria che ha impedito lo svolgimento del Carosello e della corsa all’anello. Il Palio verrà donato quale ex voto alla Vergine che sempre è venuta "in soccorso" alla Città di Cori in segno benaugurante di uscita dalla pandemia al più presto.

Per questioni di sicurezza e per evitare assembramenti, la cerimonia sul sagrato del santuario sarà chiusa al pubblico e potrà essere seguita in streaming sulle pagine Facebook del Comune di Cori e dell’Ente Carosello, e sullo schermo che sarà allestito a piazza Signina.