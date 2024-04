Costa Power in scena al Teatro Moderno di Latina

Nuovo divertente appuntamento al Teatro Moderno di Latina con lo spettacolo Costa Power - il potere del sorriso di e con Antonello Costa.

Il comico siciliano lancia una proposta al pubblico “Non sarebbe fantastico recuperare il buonumore semplicemente sorseggiando un energizzante?”.

Uno show “terapeutico” che farà ridere il pubblico ma non in maniera superficiale, che omaggerà Totò, Chaplin e i grandi della musica come Michale Jackson in un trascinante mix di musica, ballo e incredibile mimica.

L’ironia diventa un potente sostegno per affrontare le piccole e grandi difficoltà quotidiane e il “Costa Power” è un potente antidoto da assumere contro l’ansia, lo stress e i pensieri negativi.

Sul palco accanto ad Antonello Costa, ci saranno Annalisa Costa e Pierre Bresolin.

L’appuntamento

Al teatro Moderno è sempre con ben quattro repliche venerdì 5 aprile alle ore 21.00, sabato alle ore 17 e alle ore 21.00 e domenica 7 aprile alle ore 17.30. I biglietti sono disponibili online e presso il botteghino del teatro.