Covid FREEdom - Il cuore oltre la Manica: i Cinelli Brothers in concerto da Londra

Nuovo appuntamento musicale nell’ambito del bando La Cultura e l’Arte al tempo del Covid lanciato dal Comune di Latina per sostenere e promuovere iniziative culturali delle associazioni pontine, così duramente colpite nell’ultimo anno a causa della pandemia.

Venerdì 12 marzo sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Comune di Latina il concerto “Covid FREEdom - Il cuore oltre la Manica” dei Cinelli Brothers a cura dell’Associazione Culturale Eleomai in collaborazione con la Fondazione Varaldo Di Pietro.

«I Cinelli Brothers – spiegano dall’Associazione Eleomai presieduta da Alfredo Romano – proporranno una performance all’insegna della pace, ricordando anche John Lennon a 40 anni dalla sua scomparsa, dell’inclusione, come omaggio a Eunice Kennedy Shriver, alla quale è dedicato un monumento proprio a Latina, e all’insegna della solidarietà che, in un momento come questo, è per noi tutti fondamentale».

I Cinelli Brothers rappresentano una nuova generazione di ferventi musicisti che condividono un profondo amore per il Blues, Soul e RnB e quell’autentico suono che ha reso il Blues una pietra miliare della storia della musica. Il progetto è nato dalla comune passione per il Chicago e Texas Blues elettrico degli anni ’60 e ’70, quando i fratelli Marco Cinelli (chitarrista e cantante) e Alessandro Cinelli (batterista) hanno deciso di formare un team esplosivo presentando un repertorio inedito nello stile della Chess, Stax e Motown Records. A condividere il palco con i due fratelli di Latina ci sono Enzo Strano al basso e Tom Julian-Jones all’armonica e chitarra.

Il concerto, registrato in Inghilterra, sarà introdotto dal giornalista pontino trapiantato a Londra Alessandro Allocca.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 12 marzo alle ore 20.00 sulla pagina Facebook del Comune di Latina