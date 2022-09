Cultura di Fine Estate: doppio appuntamento a Cori

Proseguono gli eventi culturali a Cori con la rassegna Cultura di Fine Estate che prevede per tutto il mese di settembre incontri con autori, spettacoli teatrali, dibattiti.

Doppio appuntamento per sabato 17 settembre, con la rassegna Un settembre con i libri ospitata presso la biblioteca civica ‘Elio Filippo Accrocca’ di Cori e con il reading Dentro Roma presso il chiostro della Chiesa di Sant’Oliva.

E allora le Foibe?

Si inizia nel pomeriggio alle ore 18.00 con un appuntamento con la storia: Eric Gobetti esperto di fascismo, Seconda guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia nel Novecento, presenterà il libro E Allora le Foibe?

Il libro ripercorre la vicenda dell’esodo italiano dall’Istria alla Dalmazia, confrontando i dati e le fonti, Gobetti vuole andare al di là delle facili polemiche scatenate negli ultimi anni per comprendere i significati dei terribili eventi accaduti e le loro conseguenze.

Dentro Roma

Arriva anche a Cori il reading Dentro Roma una nuova produzione di Matutateatro realizzato in collaborazione con il Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. In scena Titta Ceccano e Giuseppe Pestillo ripercorrono gli anni trascorsi da Pasolini nella Capitale, il suo rapporto con il mondo delle borgate da cui sono nati romanzi come Ragazzi di Vita e Una Vita Violenta.

La messa in scena, a metà tra un reading e una mise en espace, si muove su due direttrici. Da una parte segue la natura cinematografica del racconto restituendo, grazie al disegno sonoro del compositore Francesco Altilio, l’immaginario filmico che la lettura del testo produce, tra assonanze musicali e citazioni sonore dal cinema pasoliniano.

Dall’altra valorizza gli elementi comici del testo, quelli, si direbbe “picareschi”, che sembrano derivare dalla tradizione della Commedia dell’arte (fame, sesso e denaro caratterizzano i bisogni dei ragazzi di vita, così come quelli degli zanni), elementi comici presenti e frequenti accanto a quelli tragici ed elegiaci, in un continuo inseguirsi di comico e tragico, lirico e prosaico, alto e basso che è la cifra più potente e intima di questi romanzi romani di Pasolini.

Gli appuntamenti

Sono per sabato 17 settembre alle ore 18.00 presso la Biblioteca Elio Accrocca e alle 18.30 presso il Chiostro di Sant’Oliva.