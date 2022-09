Cultura di Fine Estate: a Cori il penultimo weekend di eventi

Penultimo fine settimana di appuntamenti all’interno della rassegna Cultura di Fine Estate promossa dal Comune di Cori in collaborazione con la Compagnia dei Lepini e altre associazioni locali.

In programma per sabato 24 settembre alle 18.30 presso la biblioteca E.F. Acrocca la presentazione del libro "Fernando Bossoli, primo sindaco di Latina" una importante testimonianza raccolta e narrata dalla giornalista pontina Licia Pastore che tratta dell’operato del primo sindaco di Latina dopo la caduta del fascismo, l’uomo che ha traghettato Latina fuori dal regime e ha affrontato con i cittadini i gravi problemi del dopo guerra. Un intenso ritratto dell’Uomo e allo stesso tempo della storia del capoluogo pontino.

Nel pomeriggio di domenica 25 settembre ci si sposta a Giulianello in piazza Umberto I dove alle 15.30 saranno inaugurate delle mostre: l’esposizione Futuristica Estemporanea che vede protagonista Alessandro Marchetti, le sculture di Giuseppe Cherubini e le opere di Lamberto Dell’Orco. Alle ore 16.00 prenderanno il via dei laboratori creativi per bambini organizzati dalle associazioni La Stazione Aps, CNGEI e Polygonal Aps. Alle 17.00 si terrà il laboratorio di cura del bonsai a cura di Christian Di lazzo. In serata invece, alle ore 21.30 si terrà lo spettacolo teatrale Giuliano Racconta a cura di Chi Dice Donna Aps