“15” il nuovo singolo del giovane rapper Onzay

Tra questi c’è il giovane rapper Onzay, al secolo Gabriele Cozzolino: passione, testa sulle spalle, mille sogni nel cassetto e tanta grinta.

È uscito proprio in questi giorni il suo nuovo singolo “15” un brano dallo stile diretto e incisivo, figlio dei suoi tempi in cui Onzay esprime tutta la sua voglia di emergere, il suo desiderio di lasciarsi alle spalle la mentalità ristretta della provincia in cui conta più l’apparire, l’avere piuttosto che l’essere. On line anche il video di "15" girato tra caseggiati e parcheggi del capoluogo pontino da Sixteenreid e montato dallo stesso Onzay.

Un quindicenne dai molti talenti, consapevole di certe dinamiche che gli stanno strette. Nel suo ultimo singolo parla di un disagio che serpeggia tra tanti ragazzi che non vogliono omologarsi e gridano “in provincia noi vogliamo una vita diversa”, grida il desiderio di cambiare le cose, contro ogni finzione e ipocrisia per appartenere per forza a un gruppo. Onzay canta per affermare la propria individualità incitando anche i suoi coetanei a non accettare passivamente le situazioni, ma sempre senza abbandonarsi all’odio.

Un atteggiamento costruttivo che si rispecchia nelle sue canzoni “Bisogna essere sé stessi, sempre e comunque - afferma Onzay - lontano dai giudizi della gente che non sa guardare oltre, al di là dell’aspetto esteriore, degli abiti che si indossano per darsi un tono o farsi parte di un gruppo. È solo spingendosi alla ricerca di quei valori che ciascuno di noi custodisce nel profondo, solo guardando avanti con coraggio verso nuovi obiettivi che si può pensare ad un futuro migliore per questa nostra Gioventù”.

Se queste solo le premesse, ci auguriamo che il giovane Onzay possa coronare il suo sogno. Lo scopriremo seguendo il suo canale Youtube e sul suo profilo Instagram.