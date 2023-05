“30enne”, il nuovo brano inedito di Andrea Longo: "Un dramma realmente accaduto"

Andrea Longo, artista di Latina, ha composto, con Mirko Giovannoni, e scritto il nuovo inedito “30enne”, dedicato al loro amico chitarrista Jean-Luc Krautsieder rimasto vittima di una violenta aggressione avvenuta a Bordeaux (Francia, luogo in cui lavorava) il 1° giugno 2019, riportando gravi conseguenze dopo un periodo di coma.

Il giovane si trova attualmente in una residenza sanitaria francese per disabili e le difficoltà per riportarlo in Italia non sono poche. Andrea Longo (conosciuto in precedenza col nome d’arte Chiasso) e Jean-Luc hanno condiviso molti palchi, studi di registrazione ed eventi culturali insieme creando un legame intenso e saldo, come solo la musica può fare.

Il brano è disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale, accompagnato anche dal videoclip ufficiale disponibile su YouTube.