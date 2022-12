Festa e fuochi in piazza per i 90 anni di Latina. Oggi la cerimonia e la riapertura del teatro

Sono stati il concerto in piazza e i fuochi d’artificio ad aprire i festeggiamenti per i 90 anni di Latina. Musica dalle 22 nel cuore del capoluogo per inaugurare un anniversario importante per la città pensato per essere vissuto in mezzo alla gente e con al centro i cittadini. Una festa nella festa che culminerà questa sera con la riapertura del teatro D’Annunzio, un momento particolarmente atteso dalla comunità tutta.

Il concerto di ieri sera, che ha raccolto in piazza della Libertà dove è stato allestito il palco migliaia di cittadini che hanno sfidato anche il maltempo per riunirsi insieme a festeggiare i 90 anni di Latina, è stato solo l’epilogo di una giornata in cui è stata la musica la protagonista. I suoni delle prove tecniche della serata hanno accompagnato l’intero pomeriggio fino all’esplosione del concerto “90 Wonderland”, una festa che ha fatto fare un tuffo all’indietro, nei mitici anni ’90. Ad aprire la serata i Fanoya, gruppo indie formato da Giacinto Brienza (voce/chitarra) e Leone Tiso (synth) che fanno musica synth-pop più moderno. Poi il momento tanto atteso dei fuochi d’artificio che a mezzanotte del 18 dicembre hanno celebrato la nascita di Latina. Uno spettacolo ammirato dai tanti cittadini accorsi e che hanno riempito le strade del centro.

Ma i festeggiamenti proseguono anche nella giornata di oggi nell’ambito del calendario organizzato dal Comune con Atcl (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), Ventidieci e l’associazione Città sport e cultura. Al mattino sono previste le celebrazioni istituzionali: alle 11, infatti, c'è la tradizionale deposizione di una corona di fiori al monumento del Bonificatore in piazza del Quadrato dopo il corteo con le autorità civili, militari e religiose partito da piazza del Popolo. Alle 18 nella cattedrale San Marco è in calendario la santa messa officiata dal vescovo Mariano Crociata prima dell’evento clou: la riapertura del teatro D’Annunzio che alle 19.30 ospita il concerto dell’Ensemble Simphony Orchestra diretta dal Maestro Loprieno con “Alla scoperta di Morricone” (con la partecipazione straordinaria dell’attore Luca Angeletti). Dopo sette anni - la struttura è stata chiusa nel 2015 dall’allora commissario Barbato - e una serie infinita di lavori il teatro più grande della città è pronto a riaprire le proprie porte ai cittadini. “Abbiamo deciso di restituire alla città D’Annunzio in occasione die gusto importante anniversario sebbene i tempi fossero strettissimi e le risorse a disposizione fossero limitate ha detto il commissario Valente -. La riapertura del teatro ha dato la possibilità di immaginare questa festa facendola coincidere il 90esimo di Latina”.

Arricchiscono il programma di questo 18 dicembre anche altri due importanti eventi: la mostra documentaria “Nascita di una città” l’avvio dell’amministrazione comunale (1931-1934) attraverso le carte dell’Archivio di Stato di Latina, visitabile per tutta la giornata dalle 9 alle 17 nei locali dell’Archivio di Stato di Latina e la mostra “Incroci di arte”, aperta al Museo Canmbellotti dalle 10 e organizzata dall’associazione culturale Versys e curata da Alessandro Cocchieri (in allegato locandina e lista degli artisti in esposizione). Per l’occasione è stato anche realizzato un annullo filatelico e una cartolina speciali che da questa sera durante il concerto sarà possibile prendere nel foyer del Teatro D’Annunzio.