"A bird in fligh"t è il nuovo singolo di DOS Duo Onirico Sonoro

Disponibile dal 21 luglio su tutte le piattaforme digitali e in radio per Filibusta Records "A bird in flight", nuovo singolo di DOS Duo Onirico Sonoro, progetto elettro-pop cameristico della compositrice e pianista di Latina Annalisa De Feo: un viaggio sonoro sperimentale che riflette sulla necessità di prendersi il proprio tempo. Il brano apre con un ritmo serrato su cui si stagliano le sonorità taglienti degli archi effettati e dei piatti graffiati. Si cede poi il posto alla melodia cantata, stavolta in inglese, che si ripete in maniera ossessiva, quasi a riflettere l'invito, l'invocazione a concedersi una pausa, nel momento in cui ci si sente a secco di idee, nel momento in cui si è in cerca di qualcosa che fa stare veramente bene.

“Spesso si trova disappunto verso sé stessi, quando ci si ritrova incapaci di andar veloci come la nostra mente vorrebbe. E allora è giunto il momento di prendersi il proprio tempo, per decollare nuovamente, per essere ancora una volta un uccello in volo. E allora: 'take your time, to be once again a bird in flight’'" – Annalisa De Feo (DOS). CREDITS Annalisa De Feo – testo, musica, voce, elettronica Marco Ceccato – violoncello Nick Valente – arrangiamenti, sound engineer Marco Teodonio - foto Luca Viani - grafiche

COS’È È DOS? “Mi sento una visionaria; forse la mia terra, ai piedi della Maga Circe e le mie origini più profonde, che mi vedono in parte francese, in parte napoletana e siciliana, ci hanno messo lo zampino. È attraverso la musica che assolvo alla mia spudorata esigenza di immaginazione, per cui il nome del progetto, D O S Duo Onirico Sonoro, non poteva essere più emblematico”. DOS Duo Onirico Sonoro è il progetto originale di Annalisa De Feo, pianista, cantante, compositrice. DOS si muove tra suoni acustici, elettronici e loop di voci dichiarando apertamente la sua propensione verso un linguaggio trasversale che investe universi artistici diversi. Da certo pop cameristico radicato nella musica classica contaminato da sonorità jazz, balcaniche e contemporanee con un atteggiamento chiaramente sperimentale, Annalisa De Feo fonde continuamente input sonori e suggestioni intime, giocando, tra nonsense, grammelot e lingue nordeuropee. Un flusso sonoro che mescola, interiorizza, ammorbidisce, riempie, dissolve, attraversa i diversi stati d'animo, cambiando forma, in un viaggio immersivo che si “manifesta” man mano che i brani si svelano nel corso del live.

DOS sul palco è Annalisa De Feo al pianoforte (voce, sintetizzatori e elettronica) con Livia De Romanis (violoncello, voce, sintetizzatori). DOS muove i primi passi tra Roma e Berlino, città, quest'ultima, in cui l'artista risiede dal 2011 al 2014 e dove sperimenta nuove sonorità e collaborazioni. Nuovamente in Italia dal 2015, vanta numerosi concerti in Italia e all'estero (Germania, Danimarca, Slovenia) con la partecipazione a festival e club, alcuni di questi tra i più significativi della scena musicale (Auditorium Parco della Musica, Alexander Platz Jazz Club, Lucca Jazz Festival, Berlin Art Carrè... e molti altri.) Due i dischi all'attivo: l'omonimo disco DOS Duo Onirico Sonoro (2016) autoprodotto e "Jouer et Danser" (2018) per l'etichetta discografica Filibusta Records, nominato tra i migliori dischi italiani del 2018 per la classifica su Roma Suona di Gianluca Polverari. Dopo numerose recensioni (SentireAscoltare, OndaRock, Suono, Rockerilla, Rockit, Rockon, Musicalnews e altri) interviste radiofoniche e televisive (Battiti RadioRai3, Tv 2000, NSL TV, Radio Kaos, Radio Elettrica, Radio Luna, Radio Godot, Empoli radio ed altre... ) svariati anche i premi ricevuti in questi anni tra cui la semifinale all'Arezzo Wave contest nel 2017, il premio della giuria del pubblico al XIV Festival Pontino del Cortometraggio con il videoclip “ Jouer et Danser” per la regia di Renato Chiocca, presentato anche al Festival europeo "Video Migration – Care Courts" in Francia nella città di Bordeaux, il premio della critica al Festival CARE di Barcellona. Il singolo uscito ad Aprile 2022 Ondeter Waltz in collaborazione con la ballerina e art performer argentina Marcela Szurkalo rappresenta un ponte fra quello che c'è stato e quello che verrà dopo il periodo di fermo forzato, nella musica del DOS. Ad Agosto 2022 l'ingresso nel campo cinematografico, incidendo e creando interamente la colonna sonora del docufilm del regista Gianfranco Pannone “Le terre dei Caetani” . Il futuro album, di prossima uscita (autunno 2023 per Filibusta Records) sarà il frutto di un ulteriore processo di introspezione che ha portato l'artista a riscoprire il suo amore originario per la musica da camera, avvalendosi del percorso di ricerca e sperimentazione portato avanti fin qui, e oltre; in un immaginario che esplora ora nuove visioni e mondi paralleli.