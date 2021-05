Il cantautore Aleco omaggia Terracina in un videoclip

Terracina vissuta e cantata in una clip musicale

E' uscito ad aprile il nuovo album del cantautore Aleco. "Il sapore della luna", questo il titolo del suo secondo lavoro discografico, è un omaggio al cinema degli '80, in particolar modo a "Sapore di mare". Sono tante le citazioni nelle due versioni del brano che raccontano le gesta estive degli attori principali. Per la realizzazione del videoclip è stata scelta la città di Terracina, più volte citata nel testo come protagonista indiscutibile della canzone, dell'album, della vita dell'autore e delle estati di tutti i turisti che la frequentano. Questo il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=ow_ave1Z8Fo Ufficio Stampa Music Force