Anzio Estate Blu 2021: tamponi rapidi ad 8 euro per poter accedere agli spettacoli

Entra nel vivo la bella stagione con la rassegna “Anzio Estate Blu 2021” con in programma una serie di eventi fino al 19 di agosto. E per favorire l’accesso degli spettatori agli spettacoli, grazie all’intervento dell’assessore alle Politiche delle Attività Produttive, del Turismo e dello Spettacolo, Valentina Salsedo, sarà possibile effettuare tamponi rapidi anti-Covid 19 al costo calmierato di 8 euro presso la farmacia Cinque Miglia Sas del dottor Gaetano Mauro ad Anzio, che resterà aperta fino alle 21.

“Inoltre - spiegano gli organizzatori attraverso una nota - nella farmacia sarà possibile stampare la certificazione verde (Green Pass), valida per accedere agli spettacoli e negli altri luoghi come da disposizione del Governo”.

"Ovviamente - prosegue l'assessore Salsedo - le persone con i tamponi negativi potranno avere il green pass ed assistere, in totale sicurezza, ai singoli spettacoli. Ringrazio il dottor Mauro e tutto lo Staff della Farmacia Cinque Miglia, per la positiva collaborazione e per la fondamentale attività di prevenzione medica".

Si potrà usufruire di questo servizio in occasione di tutti gli eventi della rassegna “Anzio Estate Blu 2021” allo stadio del baseball: Edoardo Bennato (8 agosto), Max Pezzali (11 e 12 agosto), Maurizio Battista (13 agosto), El Chapulìn Solo [Manu Chao Acustico] (14 agosto), Enrico Brignano (17 agosto) e Psicologi (19agosto).