La biblioteca riapre ai bambini: ripartono a Cisterna gli appuntamenti di "Nati per leggere"

Dopo una lunga pausa dovuta a lavori di ristrutturazione, riprendono a Cisterna gli appuntamenti della rassegna "Nati per leggere". A partire da sabato 16 marzo otto incontri in biblioteca, il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 18 e un sabato al mese dalle 10 alle 12 fino a giugno 2024.

Continua dunque l'impegno del Comune di Cisterna per il progetto di promozione della lettura per i bambini da 3 a 6 anni, nelle aale della biblioteca comunale Adriana Marsella e nello spazio riservato ai bambini 0- 6 anni.

“Nati per leggere” nasce con l’obiettivo di favorire lo sviluppo emotivo e cognitivo del bambino, aumentare la capacità di attenzione e rafforzare il legame con l'adulto. "Con grande soddisfazione - ha spiegato l’assessora alla Cultura Maria Innamorato - riapriamo la biblioteca aì un progetto di grande importanza, mettendo a disposizione spazi dedicati per le letture ad alta voce. Grazie ai volontari che prestano il proprio tempo, la propria voce e le competenze acquisite, siamo riusciti a programmare i primi otto appuntamenti che, siamo certi, favoriranno un processo virtuoso per i più piccoli e per l’intera comunità".

Il cuore del programma è costituto dal volontariato: sono i volontari Npl, con il ruolo di lettori, informatori e operatori, a contribuire al consolidamento di una buona pratica che rappresenta un vero e proprio investimento sulle future generazioni. Il progetto locale di “Nati per leggere”, ideato e promosso dalla Biblioteca di Cisterna, è inserito all’interno del “catalogo delle buone pratiche culturali” della Regione Lazio e del premio nazionale di Nati per Leggere.