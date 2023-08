Torna Aprilia Books & Comics: in vendita i biglietti

Il 22, 23 e 24 settembre dalle 10 alle 23 presso il Focarile di Aprilia si terrà la seconda edizione di Aprilia Books & Comics sotto la direzione artistica di Remigio Messina, art director dello studio di animazione Officina Animata promotrice e anche casa editrice dell’evento. Tra le decine di artisti importanti tra Topolino, Marvel, Bonelli e autori straordinari, ci saranno i tre vincitori del premio Aprilia B&C: Alex Bertani, direttore editoriale del settimanale Topolino e dirigente della Panini; Luca Raffaelli, giornalista, saggista e sceneggiatore italiano, eccellenza nel mondo dei fumetti e dell'animazione; Gigi Caiola, scrittore, manager e produttore storico di tutti i concerti del Maestro Ennio Morricone con il suo libro: "We All Love Ennio Morricone".

Tra musica live, conferenze e tantissimi cosplay, l'evento promette tre giorni di puro divertimento. Aprilia Books & Comics è una manifestazione culturale per l’editoria classica e del fumetto, per l’animazione cartoonistica e del settore audiovisivo. Un’assoluta novità nel territorio pontino, giunta alla sua seconda edizione. La sua finalità principale è quella di valorizzare e promuovere la lettura rendendo di facile accesso ai nostri partecipanti, soprattutto ai più giovani, iniziative di crescita educazionale. Interpreta, dunque, questo desiderio di cultura, ospitando e offrendo opere di artisti e di case editrici sia del nostro territorio che di quello nazionale e internazionale. Questo straordinario evento ludico culturale, della durata di tre giorni, ospiterà una serie di attività diversificate con il fine di assicurare il coinvolgimento di diverse fasce di utenza: il programma, infatti, è ricco di seminari, conferenze e incontri con gli autori e le case editrici unitamente a iniziative a carattere più diffusamente popolare e giovanile.

Officina Animata lancerà due prodotti editoriali davvero interessanti uno dei quali è RED SHIELD – Storia di un super eroe tutto italiano presente in tutte le copertine di questa edizione e di quella precedente di Aprilia Books & Comics. Il fumetto, disegnato magistralmente da Roberto Cianfarani, nasce, inizialmente, in 3D dalla mano di Remigio Messina ma dopo tante richieste, arrivate dal pubblico della prima edizione, curioso di sapere il nome e la storia del super eroe in copertina, lo studio Officina Animata decide di farne una serie a fumetto ma tradizionale, in stile Marvel. Il fumetto lo potrete trovare allo stand di Officina Animata. L'altro è OFFICINA MANGA – Una rivista di manga che non vuole essere solo una raccolta di storie a fumetti ma un lancio per fumettisti emergenti e una raccolta di pagine didattiche su come imparare lo stile manga.

Tra gli autori di spicco della rivista troviamo Paolo Zeccardo tra i mangaka più popolari d’Italia e tra i pochi ad aver vissuto, lavorato e pubblicato direttamente in Giappone e Paola Cianfarani, una delle prime italiane ad aver disegnato manga qui da noi e responsabile della parte artistica della rivista. La elegante location offre, oltre una vasta area espositiva, più di un ettaro di giardini con laghetto annesso. Per l’intera durata dell’evento saranno presenti cosplayer di ogni tipo. Per acquistare i biglietti: https://www.liveticket.it/apriliabooksandcomics