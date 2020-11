Area Sanremo Tim 2020: la pontina Noemi Cainero non passa la selezione

Selezionata tra i 63 semifinalisti della competizione Area Sanremo Tim 2020, Noemi Cainero, originaria di Terracina, purtroppo non passa il turno. Una selezione durissima che ha visto scegliere solo otto artisti tra gli oltre 60 in competizione in una edizione funestata dalle difficoltà di gestione che le restrizione per il contenimento della seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus ha comportato.

La giuria, riunendosi a distanza, ha potuto assistere a video e provini dal vivo e ha scelto otto giovani talenti: Aurora Fadel con “Profumo di Lavanda”, Dellai con “Sono Luca”, Elena Faggi con “Che ne so”, Federica Marinari con “Dimenticato (MAI)”, Francesca Miola con “La costola di Adamo”, Guasto (Gianmarco Finizio) con “In che senso?”, Luca D’Arbenzio con “Cenere” e Mirall (Greta Ciurlante) con “Padre Nostro” che si aggiudica anche il Premio TIM per il Miglior Videoclip.

Tra gli otto vincitori la commissione Rai sceglierà, durante la serata di Rai Uno AmaSanremo del 17 dicembre, i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

La giuria di esperti che ha è effettuato la selezione è composta da Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max e presieduta da Vittorio De Scalzi.

I giurati si sono complimentati con i giovani artisti per l’alto livello di questa edizione. La nostra Noemi non ha dunque niente da rimproverarsi e può guardare a testa alta al prossimo traguardo della sua carriera.