Artown, Latina a colori: l’iniziativa on line e poi negli spazi pubblici della città

All’interno della programmazione delle iniziative “La Cultura e l’Arte al tempo del Covid19” promossa dal Comune di Latina, arriva il progetto "ARTOWN, Latina a Colori".

Il progetto è dell’Associazione di promozione culturale Solidarte, promotrice de La Biennale d’Arte Contemporanea Città di Latina – premio Sergio Ban, che si svolge di solito in concomitanza con l’anniversario della nascita della città ma che quest’anno per via delle restrizioni anti COVID non si è potuta svolgere.

Per celebrare comunque gli 88 anni di Latina e unire sotto l’egida della cultura tutti gli artisti è nato Artown: Solidarte ha messo a disposizione degli artisti pontini un “muro virtuale” all’interno di Piazza del Popolo sul quale proiettare una propria opera.

Un modo originale per creare uno spazio espositivo alternativo: rispettoso delle norme anti contagio, sicuro e al tempo stesso aperto a tutti. L’invito ad aderire a questa iniziativa è rivolto a tutti gli artisti che possono inviare all’indirizzo email info@latinasolidarte.it la foto di una loro opera in alta risoluzione (preferibilmente in jpg) entro il 30 gennaio.

Sono ammesse a partecipare opere di vario genere: scultura, pittura, ceramica, fotografia, installazione, ecc. purché rispettino i requisiti richiesti. Le foto saranno inserite sul muro virtuale e condivise sui canali social di Solidarte (Facebook, Twitter, Instagram).

Solidarte, inoltre, realizzerà un totem multimediale in grado di proiettare tutte le opere partecipanti sui muri della città. Il totem verrà ospitato prima in uno spazio messo a disposizione dall’Assessorato alla Cultura, e poi reso itinerante presso spazi privati o pubblici, e a disposizione di coloro che vorranno ospitarlo.