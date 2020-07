La Bandiera che Amo: San Felice Circeo non ce la fa, Terracina unica pontina in finale

Ultime battute per il contest La Bandiera che Amo ideato e promosso da Visit Lazio sulla propria pagina facebook per dare spazio e visibilità alle località laziali che hanno ricevuto la Bandiera Blu o la Bandiera Arancione per le bellezze naturali e l’accoglienza turistica.

Si è conclusa proprio oggi alle 12.00 l’ultima sfida che ha decretato la terza finalista che si scontrerà con Terracina e Arpino. In sfida c’erano San Felice Circeo, Casperia e San Donato Val di Comino a ognuno dei borghi è stata assegnata una reaction e gli utenti della pagina facebook di Visit Lazio hanno votato la località preferita cliccando sul post dedicato.

Con 1847 voti è risultato vincitore San Donato Val di Comino, superata di poco Casperia che ha collezionato 1818 preferenze e in coda San Felice Circeo che ha ricevuto 1407 voti.

Dunque la finale che si terrà nei prossimi giorni vedrà un’altra perla pontina portare alta la bandiera della provincia di Latina che è comunque stata presente praticamente in ogni sfida: Terracina, Arpino e San Donato Val di Comino. Quale località vincerà?

L’intento del contest non è quello di scatenare campanilismi ma quello di promuovere le bellezze laziali tutte a due passi da casa e pronte per essere ammirate durante una gita fuori porta.