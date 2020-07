La Bandiera che Amo: Ventotene non passa, ce la farà San Felice?

Volge quasi al termine il simpatico contest La Bandiera che Amo ideato da Visit Lazio per promuovere le località laziali che hanno ricevuto le Bandiere Blu e le Bandiere Arancioni come riconoscimento per le bellezze naturali incontaminate e l’accoglienza turistica.

Nove sfide preliminari hanno portato a decretare nove località che si stanno giocando il posto nella finalissima. Tutti possono partecipare andando sulla pagina Facebook di Visit Lazio, cliccare sul post della sfida in corso e scegliere la reaction abbinata alla località preferita tra le tre in gara.

San Felice Circeo si gioca il posto in finale

Terza e ultima semifinale del contest che da oggi 27 luglio e fino a mercoledì 29 alle ore 12.00 vedrà in sfida San Donato del Comino a cui è stato assegnato il like, Casperia a cui è stato assegnato il cuore e San Felice Circeo a cui è stato assegnato il wow. Quale tra le tre località andrà in finale?



Ventotene perde la semifinale

Nonostante la schiacciante vittoria nel primo turno, non ce l’ha fatta la bellissima isola pontina che era in gara con Arpino che ha collezionato ben 1271 click, Bomarzo che ha ricevuto 738 preferenze, ricevendo “solo” 672 voti. In finale con Terracina va dunque Arpino. Quale sarà la terza località in sfida?