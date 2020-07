La Bandiera che Amo: al via la finalissima, ce la farà Terracina?

Giunge il tanto atteso gran finale del concorso indetto da Visit Lazio sulla propria pagina Facebook per eleggere La Bandiera che Amo ovvero le località preferite dagli utenti della pagina, tra quelle che hanno ricevuto la Bandiera Blu o la Bandiera Arancione per la conservazione delle bellezze naturali e per la migliore accoglienza turistica.

Tre finaliste che hanno sgominato tutte le altre località in gara, tre tra le più votate si scontreranno per le prossime 72 ore, ovvero fino alle 12 di lunedì 3 agosto.

Terracina, San Donato Val di Comino e Arpino, tre perle laziali che tutti potranno votare cliccando sul post della sfida sulla pagina Facebook di Visit Lazio e votando le reaction assegnate a ciascuna località: like a Terracina, cuore a San Donato Val di Comino e wow per Arpino.

Chi vincerà? Quale sarà la località più votata? Lo scopriremo solo lunedì. Ma come sottolineano sulla pagina di Visit Lazio, è sempre il Lazio a vincere e tutti i bellissimi posti da visitare a due passi da casa.