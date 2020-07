La Bandiera che Amo: Ventotene in sfida e Terracina vola in finale

Arriva una fase davvero calda per il concorso La Bandiera che Amo proposto da Visit Lazio agli utenti della sua pagina Facebook. Una simpatica iniziativa per far conoscere le tantissime bellezze della nostra regione: una gara tra le località laziali che hanno ricevuto la Bandiera Blu o la Bandiera Arancione per le bellezze naturali e l’accoglienza turistica.

Tutti possono partecipare votando la località preferita tra quelle in sfida: basta andare sulla pagina Facebook di Visit Lazio e, nel post della sfida attiva, cliccare la reaction (like, cuore o wow) assegnata alla località scelta.

Terracina va alla finalissima

Prima località ad arrivare in finale è Terracina che con 1581 voti batte Leonessa (1361) e Calcata (755) altre due località splendide che meritano una visita durante le nostre gite fuori porta. Quali saranno le altre due località che arriveranno in finale?

Ventotene in sfida nella seconda semifinale

Prosegue l’ultimo giro di eliminatorie prima della finalissima, in sfida dalle 12 di venerdì 24 luglio c’è la splendida Ventotene a cui è stato assegnato il cuore, a Bomarzo il like e Arpino wow. Si potrà votare fino alle 12 di lunedì 27 luglio. Chi vincerà la sfida?