Bassiano in tv: in questi giorni le riprese di Piccola Grande Italia

Sempre più spesso la provincia pontina è protagonista di programmi televisivi che raccontano le bellezze italiane, la cultura, l’enogastronomia e la storia.

In questi giorni sta girando a Bassiano la troupe di Piccola Grande Italia tv, una realtà professionale che da anni produce programmi e documentari che raccontano le eccellenze italiane con un format dinamico e interessante, in onda sui principali canali di varie piattaforme e on line.

La troupe ha girato in lungo e il largo il comune di Bassiano raccontando tutte le meraviglie che custodisce: dal Museo della Scrittura e la splendida biblioteca, dalle mura castellane alle botteghe degli artigiani fino a giungere al delizioso prosciutto tipico che in molti ci invidiano, passando per le figure storiche di Aldo Manuzio e della famiglia Caetani.

Un racconto completo che mostra le bellezze del Paese più alto dei Monti Lepini la sua storia, la natura che lo circonda, le antiche tradizioni e la cultura. Le riprese sono ancora in corso, in attesa di poter vedere il documentario in tv possiamo goderci Bassiano dal vivo, in una delle tante gite fuori porta piacevoli e stimolanti che la provincia pontina offre a turisti e residenti.