Il Borgo più bello del Lazio: Sperlonga apre la competizione

Entrano subito in gioco i borghi pontini nel contest lanciato da Visit Lazio sulla sua pagina Facebook: il Borgo più Bello del Lazio. Dopo il successo dell’anno scorso torna il simpatico gioco che permette di conoscere gli splendidi borghi laziali in una bonaria sfida per eleggere il più bello a colpi di emoticon.

È partita proprio oggi alle 12.00 la sfida tra Sperlonga, Subiaco e Castel di Tora che durerà 48 ore e permetterà al borgo che riceverà più voti di passare al turno successivo.

Tutti possono partecipare e votare il borgo preferito cliccando sull’emoticon corrispondente: mi piace per Sperlonga, cuore per Subiaco e wow per Castel di Tora.

Chi vincerà? Lo scopriremo solo tra 48 ore, nel frattempo possiamo votare e invitare a votare gli amici sulla pagina facebook di Visit Lazio.